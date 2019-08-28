Windows 7 ile 3 Yıl Daha... Ama Herkes İçin Değil!

Windows 7'nin ömrü dolmak üzere. Ancak Microsoft, Windows 7'yi herkes için olmada da olsa yaşatmaya kararlı!

  • Ercan Uğurlu
İşletmeler, Windows 7'yi 3 Yıl Daha Kullanabilecek

Windows 7 için son gün yaklaşıyor. Gelecek 14 Ocak'ta Microsoft'un desteğini çekeceği Windows 7, son kullanıcılar için rafa kalkmak üzere. Fakat Microsoft işletmeler için destek vermeye devam edecek.

Windows 7 kullanım süresini işletmelere özel olarak uzatacak olan Microsoft, belli bir ödeme karşılığında 3 yıla kadar destek vermeyi sürdürecek. Hatta 1 yıl ücretsiz kullanım promosyonu da sunan Microsoft, ek güvenlik güncellemerini işletmeler için böylelikle serbest bırakıyor. Peki, bu desteğin ücreti ne kadar?

Windows 7 kullanmaya devam etmek isteyen işletmeler, Windows 7'nin kurulu olduğu her bilgisayar başına 25 dolar ödemek durumunda. Böylece güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek olan işletmeler, ikinci yıl bilgisayar başına 50 dolar, üçüncü yıl ise cihaz başına 100 dolar ödemek durumunda. Windows 7 Pro kullanıcıları için ise bu maliyet ilk yıl için cihaz başına 50 dolar, ikinci yıl 100 dolar, üçüncü yıl ise 200 dolar.

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