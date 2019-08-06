Windows 7 Kullanıcıları; Gemiyi Terk Ediyor!
Destek süresinin bitmesine 5 ay kalan Windows 7 kullanıcıları, temmuzda adeta kitleler halinde göz ağrılarını terk etti!
Windows 7'nin geçen ay boyunca kaybettiği kullanıcılar, tabii ki Windows 10'a yaradı. Net Applications'ın temmuz verilerine göre Windows 10'un kullanım oranı 3,1 puan arttı ve tüm masaüstü piyasasında (macOS, Linux ve Chrome OS'un da arasında) yüzde 48,9'a yükseldi.
Firmaya göre Windows 7, 3,6 puan kaybederek yüzde 31,8'e geriledi. Windows 7'yi bırakan kullanıcıların büyük bölümünün Windows 10'a geçtiğini varsayabiliriz. İşletim sisteminin destek süresinin 14 Ocak 2020'de bitecek olmasının ve Microsoft'un Windows 7 kullanıcılarına göstermeye başladığı uyarıların bunda katkısı var gibi görünüyor.
Windows 7'nin temmuzdaki yüzde 3,6'lık düşüşü, aynı zamanda Net Applications'ın şimdiye kadar gördüğü ikinci en büyük düşüş. Benzer şekilde Windows 10'daki büyüme, firmanın gördüğü şimdiye kadarki ikinci en büyük büyüme olma özelliğine sahip.
Destek süresinin bitmesiyle işletim sistemi için yama yayınlanmayacak, dolayısıyla güvenlik konusunda risklere açık hale gelecek. WannaCry ortaya çıktığında Windows XP'nin onarılması gibi çok büyük bir güvenlik sorunu yaşanırsa Microsoft'un araya girip girmeyeceği ise bilinmiyor. Bu nedenle işletim sisteminin hızla terk edilmesi, iyi bir gelişme.
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