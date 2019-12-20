Windows 7 "Ölüyor" ama "O" Ölmeyecek!

Windows 7 destek süresinin sonuna 14 Ocak 2020'de ulaşacak olsa da, işletim sisteminin antivirüsü olan Microsoft Security Essentials (MSE) uygulaması güncelleme almaya devam edecek.
Microsoft'un bu hamlesi, kendi söylediklerine ters düşüyor çünkü firma, Windows 7'ye ait yenilenmiş Uzatılmış Güvenlik Güncellemeleri Sıkça Sorulan Sorular sayfasında şunları yazmıştı: "Windows 7'li bilgisayarınız, 14 Ocak 2020'den itibaren MSE tarafından korunmayacaktır. MSE, Windows 7'ye özeldir ve destek olarak aynı yaşam döngüsü tarihlerine sahiptir."
Belgelerde yer alan bu açıklama, MSE'nin destek süresinin Windows 7 ile aynı anda biteceğini açıkça söylüyor. Ancak görünüşe göre Microsoft, bir nedenden dolay fikrini değiştirdi. Microsoft Topluluk Forumları'nda düzenlenen bir AMA (bana her şeyi sor) oturumunda verilen bir cevapta yazılım devi, MSE'nin 14 Ocak'tan itibaren imza güncellemeleri alacağını söyledi. Bununla birlikte Microsoft yetkilisi, MSE'nin platform güncellemesi almayacağının altını çizdi.
Bu açıklama Microsoft'un SSS belgeleriyle çelişse de, Windows 7 kullanıcıları durumdan şikayetçi olmayacak. Yani Windows 7'li PC'ler, 14 Ocak'tan itibaren bir anda yeni virüslere açık hale gelmeyecekler. Ancak buna rağmen desteklenmeyen bir işletim sistemini kullanmanın iyi bir fikir olmadığını önemle belirtelim. Bu yüzden hızla Windows 10'a veya bir Linux dağıtımına geçmenizde büyük fayda var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın