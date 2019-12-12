Windows 7'ye Tam Ekran Uyarı Geldi

Aralık ayının "salı yaması" gününe geldik, bunun bir anlamı Windows 7'nin sadece bir güncelleme daha alacağı. Destek süresi bitmek üzere olan işletim sistemi, bu sürenin ardından güvensiz sayılacak (eğer 'uzatılmış güvenlik güncellemeleri' için yüklü miktarda parayı Microsoft'a ödemezseniz).
Şimdi ise Microsoft, bir KB (bilgi tabanı) makalesinde 14 Ocak'tan sonra neler olacağından bahsetti. Firmaya göre Windows 7 kullanıcıları, bu tarihten sonra işletim sisteminin artık desteklenmediğine dair tam ekran uyarılar görecekler. Bu uyarılar, siz kapatana kadar ekranda kalacak ve Windows 7 Starter, Home Basic, Home Premium, Professional ve Ultimate sürümlerine dahil edilecek.
Uyarı sizden hemen Windows 10'a yükseltmenizi istemeyecek, bunun yerine Windows 10'lu bir PC almanız önerilecek. Firma, Windows 7 için üretilen PC'lerin artık 10 yıllık teknolojiye sahip olduğunu ve zaman içinde çok şeyin değiştiğini söylüyor. Yeni donanımlar hızlı ve güvenli, aynı zamanda uyumluluk sorunu yaşama olasılığı çok daha düşük.
Tam ekran uyarısı, bu ayın salı yamasının bir parçası. Bu uyarıyı 14 Ocak'tan itibaren görmek istemiyorsanız, Windows 7'de bu yamayı yüklememeniz ve güvenlikten şimdiden vazgeçmeniz gerekiyor.
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