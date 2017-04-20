Windows 7 ve 8.1 Kısıtlamasına Çözüm Bulundu!
Microsoft'un Windows 7 ve 8.1'e getirdiği, bazı kullanıcıların canını sıkan kısıtlama, ilginç bir biçimde aşıldı!
En son Intel Kaby Lake veya AMD Ryzen işlemcilerini kullanan Windows 7 ve 8.1 sistemlerinin resmi güncellemeleri artık almayacağını duymuşsunuzdur. Bu sistemler, sadece "kritik" güvenlik yamalarını alacaklar.
Bu durum, henüz destek süresi tamamlanmayan işletim sistemlerini kullananların elbette pek hoşuna gitmedi. Zeffy adlı bir geliştirici ise "işlemci neslini algılama" yeteneğini devre dışı bırakarak Windows güncellemelerini indirmenin bir yolunu buldu. Zeffy'nin DLL dosyalarında yaptığı değişikliklerle işlemci algılama kodunu nasıl durdurduğu, geliştiricinin GitHub sayfasında anlatılıyor.
İşlemci algılamayı kapatmak için yapılması gerekenler, hem teknik bilgi gerektiriyor, hem de çalışma garantisi bulunmuyor. Dahası DLL dosyasını Microsoft tarafından her güncellendiğinde tekrar yamalamanız gerekiyor.
Windows 7/8.1'inizde böyle bir değişiklik yapmanızı önermiyoruz. Sistem dosyalarında yapacağınız bir değişiklik, onu kararsız hale getirebilir. Yine de bu çabalar, Microsoft'un hamlesinin can sıktığının ve onu atlatmanın bir yolunun arandığının bir işareti. Yeni donanımların eski işletim sistemlerinde uyumsuzluk sorunlarına yol açabildiği doğru ancak seçeneklerinizin elinizden çekilerek en son işletim sistemine güncellemek zorunda bırakılmak, gerçekten de pek hoş bir durum değil.
Zeynel A. Öztürk
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