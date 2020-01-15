Windows 7'den Windows 10'a Yükseltmek Hala Mümkün

Microsoft'un ücretsiz Windows 10'a yükseltme kampanyası yıllar önce tamamlandı, ancak bunu yapmanın hala bir yolu bulunuyor.
Microsoft'un bu açığı kapatmaması, firmanın bunu bilerek, daha çok kullanıcıyı Windows 10'a taşımak için yaptığı yorumlarına yol açıyordu. Şimdi ise Microsoft çalışanı olduğunu iddia eden bir kişi, Reddit'te "bir yıl ücretsiz yükseltmenin" reklam amaçlı olduğunu ve bu tarihten sonra da Windows 10'a yükseltmenin kolay yollarının olduğunu iddia etti.
Reddit'teki CokeRobot'a göre Microsoft'ta o sırada genel müdür yardımcısı olan Terry Myerson, Windows 10 satışlarından elde edilecek gelirden çok yükseltme istatistikleriyle ilgileniyordu. Microsoft, şimdi de Windows 7'de kalıp yeni bir risk oluşturacak kullanıcıların Windows 10'a geçmesi için yükseltme yolunu kapatmıyor olabilir. Bununla birlikte iddianın Reddit'teki doğrulanmayan bir kullanıcıdan geldiğini unutmamakta fayda var.
Gerçek olan bir şey varsa, o da Microsoft'un yükseltme yolunu çok kolay bir biçimde kapayabileceği ve bunu şimdiye kadar yapmadığı.
Windows 10'a Ücretsiz Yükseltme Nasıl Yapılır?
CokeRobot'un da dediği gibi Windows 10'u yüklerken "Yükselt" seçeneğini kullanmanız gerekiyor. Temiz yükleme seçeneğini tercih ederseniz, ücretsiz yükseltme yeteneğini kaybediyorsunuz ve bir Windows 10 lisansı satın almanız gerekiyor. Ücretsiz yükseltmek için Windows Medya Oluşturma Aracı'nı indirin ve buradan Yükselt seçeneğini tıklayın. Windows 7 veya Windows 8 lisans anahtarınızı girdiğinizde çok geçmeden Windows 10'a yükseltmiş olacaksınız.
Bununla birlikte yükseltmeden önce donanımınızın Windows 10 için yeterli olup olmadığını kontrol etmek isteyebilirsiniz. Windows 10 çıktığından bu yana birçok güncelleme aldı ve sistem gereksinimleri, ilk günküyle aynı değil. Bu nedenle Microsoft bile Windows 7'den Windows 10'a yükseltmenizi değil, Windows 10'lu bir PC almanızı öneriyor.
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