Windows 7, Windows 10'a Karşı!
Windows 7 işletim sistemi halen dünyanın en çok tercih edilen işletim sistemi konumunda. Peki bu nasıl oluyor? Neden Windows 10 değil de 7?
Windows 10 işletim sistemi, üçüncü yılını geride bıraktı. Windows 10 kusursuz olmasa da, Microsoft'un geliştirdiği en iyi işletim sistemi olarak nitelendiriliyor ve bu değerlendirmelere biz de katılıyoruz. Bununla birlikte çoğu kişi Windows 7 kullanmaktan vazgeçmiyor. Araştırma şirketi Net Applications'ın Ağustos ayı raporlarına göre Windows 7, işletim sistemi pazarında yüzde 40.3'lük pazar payına sahipken; Windows 10, yüzde 37.8 pazar payına sahip. Microsoft'un Windows 7'ye verdiği destek 2020, Windows 10'a verdiği destek ise 2023 yılında sona erecek.
Windows 10'da Güvenlik ve mahremiyet sorunları!
Eğer vaktinizin çoğunu internette geçiriyorsanız, Windows 10 baş ağrıtıcı özellikler sergiliyor. Fazlasıyla eleştirilen "Telemetri" uygulaması da bunlardan biri. Windows 10 Telemetri uygulaması, kullanıcıların sorunlarını Microsoft sunucularına iletmekle yükümlü. Lakin, garip uygulama en üst donanımlı sistemlerin sınırlarını bile sonuna kadar zorlayıp, W10 temelli bilgisayarlarda donma sorunmalarına yol açabiliyor. Bu sorunun üstesinden gelmek için bazı kaynak defteri ayarlarını değiştirebilir veya bir uygulamadan faydalanabilirsiniz.
Uyumluluk sorunları!
Windows 10 bazı uygulamalarla uyum sorunları yaşıyor. Photoshop, Spotify, Microsoft Word ve Steam gibi popüler uygulamalardan bahsetmiyoruz. Lakin kullanıcıların faydalandığı bazu uygulamalar Windows 10 ile düzgün çalışmıyor. W10 temelli bir cihaza Windows Movie Maker veya Photo Viewer yükleyebilirsiniz ama istenen performansı elde etmeniz bir hayli güç. Bu genç kullanıcılar için büyük bir problem değil ve biraz gelenekçi iseniz istediğinizi elde etmeniz güç.
Alışılmadık menüler!
Windows 7'den, Windows 10'a geçtiğiniz ilk günlerde "Sudan çıkmış balık" sendromu yaşamanız son derece doğal. "Başlangıç menüsüne ne olmuş" veya "Denetim Masası nerede?" sorularını sorabilirsiniz. Windows 10 ile biraz vakit geçirdikçe yeni sisteme alışacağınıza eminiz.
Zorunlu güncellemeler!
Windows 10 piyasaya ilk sürüldüğünde; Microsoft, Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcıların başlarını fazlasıyla ağrıtmıştı. Zira Windows 7 ve Windows 8.1 sahipleri sürekli olarak Windows 10 güncellemesi yapmaları yönünde uyarı alıyorlardı. Örnek vermemiz gerekirse, oyun oynarken bir anda masaüstü dönüp Microsoft'un uyarıları ile yüzleşebiliyordunuz. Geçen zaman içerisinde bu ikaz mesajları azalsa da; artık Windows 10 kullanıcıları bile sistem güncellemeleri hakkında tam bir kontrole sahip değiller ve pek çok ayar yapmak zorundalar. Bu ayarlar yapılsa dahi, bazı güncellemeleri yüklemeye mecbur bırakıldıklarını da belirtelim.
Barış Terun
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