Windows 7, Windows 10'a Karşı!

Windows 7 işletim sistemi halen dünyanın en çok tercih edilen işletim sistemi konumunda. Peki bu nasıl oluyor? Neden Windows 10 değil de 7?

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Windows 7, Windows 10'a Karşı!

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