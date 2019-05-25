Windows 7 Yerine Linux'a Geçiyorlar!
Windows 7'nin ömrü dolmak üzere bu durum, bazılarını Windows'tan uzaklaştırıp Linux'a yöneltecek gibi görünüyor!
- Levent Öztürk
Güney Kore, önümüzdeki yıl Windows 7'nin ömrünün sonuna gelmesi ile birlikte, hükumet bilgisayarlarını Windows'dan Linux'e geçireceğini duyurdu. Windows 7'nin resmi sonlandırılma tarihi 14 Ocak 2020 olarak ayarlanmış durumda ve Windows, firmalar için belirli bir ücret karşılığında üç yıl daha destek sunacak. Ancak Güney Kore gibi Windows 7 kullanan hükumetler için ek destek ücreti hızlı bir şekilde çok yükseğe çıkabiliyor. Örneğin Windows 7 kullanan Windows Enterprise kullanıcıları için destek ücreti ilk yıl cihaz başına 25 dolar olacak. Bu ücret ikinci yıl cihaz başına 50 dolar ve üçüncü yıl cihaz başına 100 dolar olacak.
The Korea Herald'ın söylediğine göre Güney Kore hükumeti, henüz hangi dağıtımın kullanılacağını açıklamamış olsa da Windows 7'den Linux tabanlı bir işletim sistemine geçiş yapılacağı kesin. Güney Kore hükumetinin, bir Linux dağıtımına karar vermeden önce önümüzdeki Ocak ayına kadar çeşitli dağıtımları test edeceği söyleniyor.
Ülkenin İçişleri Bakanlığı, Linux'a geçişin nmaliyetini hesaplamaya başladı bile. Yeni PC'lerin satın alımının hükumete 655 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.
Bakanlığın dijital hizmetler bürosu yöneticisi Choi Jang-hyuk, bakanlığın açık kaynaklı bir işletim sistemine geçerek masrafları azaltmayı planladığı ve tek sisteme bağlı olmaktan kaçınmayı amaçladığını söylüyor.
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