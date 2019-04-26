Windows 7'den "Son Yakın" Uyarısı
Microsoft, Windows 7 kullanıcılarına, yolun sonunun çok yakında olduğuna dair yeni bir uyarı göstermeye başladı!
Sevilen işletim sistemi Windows 7, günlerinin sayılı olduğu hakkında kullanıcılarını bilgilendirmeye başladı.
Microsoft, Windows 7 kullanıcılarını Windows 10'a yükseltmeleri için uzun süredir uyarıyor. Şimdi ise firma, kullanıcılara "Windows 7'nin sonu yakın" uyarısı göstermeye başladı. Tabi ki Windows 7'nin destek süresi 14 Ocak 2020'de tamamlandığında Windows 10'a yükseltme zorunluluğunuz yok. Ancak bu tarihten sonra güvenlik güncellemesi almayacaksınız ve bundan dolayı sisteminiz, yeni keşfedilecek olan güvenlik risklerine açık olacak.
Microsoft'un gösterdiği uyarılar rahatsız edici olabilir, ancak Windows 7'nin bu sene şubat ayında yeni kullanıcı kazandığı biliniyor. Bu nedenle firma, endişe duymakta haklı. Uyarıda gösterilen bir bağlantı, Windows 10'a nasıl yükselteceğinizi anlatıyor ve bu sayfada yeni bir PC almanız konusunda da yardım alabiliyorsunuz.
Windows 7'de kalma konusunda kararlıysanız, uyarıları atlayabilirsiniz. Ancak bu durumda, bitiş tarihinden sonra internete veya herhangi bir ağa bağlanmamanızı tavsiye ediyoruz.
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