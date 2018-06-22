Windows 7'yi Modernleştiren İlginç Konsept!
Windows 7, Microsoft'un yeni tasarım anlayışı Fluent Design ile bütünleşseydi ne olurdu? Cevap bu konseptte...
Windows 7 her ne kadar Windows 10'un gölgesinde kalmış olsa da, dünyanın en ikonik işletim sistemlerinden bir tanesi. Hala yüzde 40'a yakın bir kullanım oranına sahip olan işletim sistemi, kendine has bir hayran kitlesine sahip. Bu yüzden Windows 7'yle ilgili çalışmaların ortaya çıkması bizi şaşırtmıyor.
Kullanıcı arayüzü (UI) tasarımcısı Kamer Kaan Avdan'ın konsepti, Windows 7'nin bugününü hayal ediyor. Konsept, Windows'un klasik görünümüyle yeni Fluent Design'ın öğelerini başarılı bir biçimde bir araya getiriyor. Koyu mod ve dinamik duvar kağıtlarının saate göre değiştiğini de görebiliyoruz.
Tasarımcının Windows XP için hazırladığı benzer bir konsept de var.
Zeynel A. Öztürk
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