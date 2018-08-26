Windows Defender'a "Yanlış Alarm" Ayarı!
Microsoft, Windows Defender'ın yanlış alarmlarının önüne geçmek istiyor
Microsoft'un Windows için geliştirdiği Windows Defender, oldukça başarılı bir koruma yazılımı. Neredeyse tüm Windows kullanıcıları tarafından kullanılan yazılım, birçok saldırıdan kullanıcılarını sağ salim korumayı başardı. Ancak Windows Defender'ın agresif kategorilendirme metotları zaman zaman kullanıcıların başını ağrıtıyor. Microsoft ise bu konuda harekete geçti.
Çalıştırılabilir komut dosyalarının çoğu hakkında yanlış alarm vermesi ile kötü bir ün kazanan Windows Defender'ın bu sorununu çözmek için Microsoft, yazılım geliştiricileri ile birlikte çalışmaya başladı. Yazılım devi, endüstrinin önde gelen yazılım şirketleri ile Windows Defender'ın alarmlarını gereksiz yere çalıştırmamak için atılabilecek adımlar hakkında görüşüyor.
Microsoft'a göre bu konuda izlenebilecek en kolay yol, yazılımların Microsoft Store üzerinden sunulması. Microsoft Store, sıkı kontrol edilen ekosistemi sayesinde güvenli uygulamaların Microsoft tarafından kullanıcılara güvenli bir şekilde sunulmasını sağlıyor.
Eğer bu, yazılım firmaları için geçerli bir seçenek değilse Microsoft, yazılımların dijital olarak imzalanmasını ve güvenilir bir sertifika platformu tarafından sertifikalandırılmasını öneriyor. Aksi takdirde Windows Defender tarafından tehlikeli olarak işaretlenen yazılımlar yazılım firmalarına zorluklar yaşatabiliyor.
Microsoft, yazılım şirketlerine kullanıcıların tercihlerine saygı duymalarını ve onlara karşı şeffaf bir tutum takınılmasını da öneriyor:
"Müşteriler cihazları üzerinde ne olduğu konusunda seçim ve kontrol sahibi olmalı. Farklı yükleme konumlarını kullanmak ve yanıltıcı yazılım isimleri kullanmak kullanıcının seçimine zarar veriyor.
Yazılımın bazı yönlerini gizlemeye yönelik kodların geçerli kullanım alanlrı vardır ancak kötü niyetli pek çok kişi bunu zararlı kodları antivirüs yazılımının aramalarından saklamak için kulllanıyor. Geliştiriciler onaylanmamış derleme yazılımlarını ve gizleme yazılımlarını kullanmamalılar."
Microsoft'un değindiği bir diğer konu ise bir çok yazılım yükleme paketinin kullanıcılara üçüncü parti başka yazılımların da yüklenmesine onay verilen adımların program yükleme sürecine gizlenmesi sorunuydu. Bu önemli bir sorun çünkü çoğu program yükleme paketi, belirli bir yazılımı bilgisayarına yüklemek isteyen kullanıcıların yükleme sürecinde hızlıca hareket ederken gözden kaçırdığı adımlardan birine zararlı yazılımların yüklenmesi için onay kutucukları ile dolu bir adım da gizliyor. Bu şekilde çoğu kullanıcı "İleri" tuşuna art arda basarken zararlı yazılımları da bilgisayarına yüklemiş oluyor. Bu tür durumlarda ise yazılım yükleme paketini kullanan zararsız yazılım da Windows Defender tarafından kötü yazılım olarak işaretleniyor.
Son olarak; Redmond merkezli yazılım devi, geliştiricilere zararlı yazılım tespit kriterlerini iyice anlamalarını öneriyor. Eğer bütün bunlara rağmen geliştirdiğiniz yazılım Windows'un başarılı antivirüsü tarafından yanlışlıkla zararlı olarak değerlendirilirse, durumu bu linteki adresten Windows'a bildirebilir ve programınız için özel bir analiz yapılmasını talep edebilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın