Windows İşletim Sistemini Kullanan Her 10 Bilgisayarın Birinde Onlar Var

Yayınlanan yeni güvenlik raporlarına göre milyonlarca insan hala Windows XP ve Windows 7 işletim sistemini hem ev hem ofiste kullanmaya devam ediyor ve bu tercihleri, siber suçlulara kapı aralıyor.
Windows işletim sistemini çalıştıran 50 milyondan fazla cihazı odağına alan Lansweeper araştırma şirketinin raporunda, bu cihazların yüzde 5'inin Windows 7'yi (yaklaşık 2.5 milyon), yüzde 3'ünün ise Windows XP'yi (yaklaşık 1.5 milyon) çalıştırdığını ortaya çıkartmış.
Microsoft, Nisan 2014'ün başlarında Windows XP'yi, 2020 Ocak ayı başlarında da Windows 7'yi desteklemeyi bıraktı. Bu desteğin son bulması, bu 2 işletim sisteminin güvenlik güncellemelerini almadığı anlamına gelirken, milyonlarca insan buna karşın bu işletim sistemlerini kullanmaya devam ediyor gibi görünüyor.
Güvenlik açıklarına sahip bir işletim sistemini çalıştırmak, veri ihlallerine sebep olabilir ve günümüz koşullarındaki siber saldırganların erişim hızlarını da düşündüğümüzde bu durum, işletmelere büyük faturalara mal olabilir. En kötüsü ise, kişisel kullanıcıların bankacılık bilgileri gibi önemli verilerinin açığa çıkma ihtimali. O nedenle işletim sisteminizin güncel olmasına dikkat etmenizi bu vesile ile bir kez daha önerelim.
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