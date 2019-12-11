Windows'u "Söküp Atmaya" Hazırlanıyorlar!

Çin hükümeti, Microsoft'u sarsacak bir kararla 2022'de tüm PC'lerindeki Windows'u kaldıracağını, yerine Çin'de geliştirilen Linux dağıtımlarını kullanacağını duyurdu.
Çin Komünist Partisi Merkez Ofisi'nden gelen emir, Çinli olmayan yazılımları Çin merkezli yazılımlarla değiştirme girişiminin bir parçası. Bu hamle, aynı zamanda Çinli donanımları kara listeye ekleyen ABD'ye bir cevap niteliği taşıyor. Emre göre Çin hükümet servisleri, 2020'nin sonuyla Windows'lu PC'lerin yüzde 30'unu, 2021 sonu itibariyle yüzde 50'sini, 2022'nin sonu itibariyle kalan 20'yi Çinli işletim sistemleriyle donatacak. China Securities'e göre bu, 20-30 milyon PC'nin işletim sisteminin değişeceği anlamına geliyor.
Microsoft'a derin nefis aldıran tek nokta ise bu değişikliğin sadece hükümet hizmetlerini hedef alması ve Microsoft'un pazar payının ağırlıklı olduğu Çinli özel firmaları içermemesi. Ancak Çinli özel firmaların da bir baskı hissederek Çin'de geliştirilen bir işletim sistemine geçmesi muhtemel.
Bu gelişme kağıt üzerinde Linux için olumlu gibi görünse de, kullanılacak Linux dağıtımı muhtemelen sıkı biçimde kontrol edilecek ve çeşitli sansürlere yer verecek. Bu ise Linux ve açık kaynak topluluğunun savunduğu değerlerin tam aksinin yaşanacağı anlamına geliyor.
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