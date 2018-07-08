Windows Uygulamalarına Kısayol Atayın!
Windows altında, sık kullandığınız tüm uygulamalar için birer klavye kısayolu oluşturabilirsiniz. Nasıl mı?
Windows işletim sisteminde en sık kullandığınız uygulamaları başlatmak için kendi klavye kısayollarınızı oluşturmak ister misiniz? Bunu yapmak hiç de zor değil ve bu yöntem, uzun bir süredir Windows içinde yer alıyor.
İlk olarak uygulama için bir kısayol oluşturmalıyız. Bu programın klasörü, masaüstü veya Başlat menüsünde olabilir. Bir kısayol bulamazsanız ilgili yürütülebilir (exe) dosya üzerine sağ tıklayın ve kısayol oluştur seçeneğini çalıştırın. Başlat menüsünden masaüstüne sürüklemek de tüm Windows sürümleri için geçerli pratik bir yoldur.
Daha sonra kısayol dosyası üzerine sağ tıklayıp açılan menüden Özellikler seçeneğini ekrana getirin. Kısayol tuşu kutucuğuna tıklayıp kullanmak istediğiniz tuş kombinasyonunu yazın. Bu varsayılan olarak Ctrl+Alt ile başlamak zorunda ve siz bunun sonuna bir harf, sayı veya fonksiyon tuşu ekleyebilirsiniz.
Artık, belirlediğiniz kısayol kombinasyonu ile, çok sık kullandığınız programları, simgelerle boğuşmadan açabilirsiniz...
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