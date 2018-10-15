WWE 2K19 İncelemesi
WWE 2K19, ne kadar iyi ve neler sunuyor? WWE 2K18 sahiplerinin ve hiç bu işe bulaşmamış olanların bilmesi gereken her şey burada...
Ne yalan söyleyeyim, WWE serisi çok da hayranı olduğum bir oyun olmadı. Türk televizyonlarında da bir dönem yayınlanan WWE şovlarına ara sıra baktığımda, tamamen kurgu üzerine kurulu sahne şovları ve dövüşçülerin birbirleriyle kurdukları diyalogların absürtlüğü bana göre gelmedi hiçbir zaman. Ancak sevenleri elbette var, kendilerine de saygım sonsuz. Ancak ben daha çok, ne bileyim; Rocky ekolündenim sanki. Ha, WWE 2K19'u oynamadım mı? (Ters köşe geliyor.) Oynamak ne kelime, günlerim başında geçti! "Lan, ne kadar da manyak bi' şeymiş oysa!" demeden geçemedim, açık söyleyeyim.
Evet, garip gelecek ancak WWE 2K19'la epey bir vakit geçirdim ve bu süre içinde oldukça da eğlendiğimi söyleyebilirim. Çok da zorlandım, zira oyun gerçek anlamda fazlasıyla zor. Oyun elime geçer geçmez "bam" diye Online moda dalınca, tabii ağzımın payını almakta gecikmedim. Sonra adım adım gitmenin daha doğru olacağını düşündüm ve oyundaki, en büyük yeniliği kariyer moduyla karşımıza çıkartan WWE 2K19'un MyCareer moduna adım attım ve böylece Buzz'ın yolculuğu da başlamış oldu.
WWE yolunda!
Evet, hemen oyunun en çarpıcı yanı olan kariyer modundan bahsederek söze başlayalım. MyPlayer modunda kendinize bir karakter yaratıyor ve buradan MyCareer'e girerek basamakları tırmanmaya başlıyorsunuz. BCW'den başlayıp Superstar olma yolunda WWE'e uzanan yolculuğunuzda, elbette karakteriniz (Buzz) son derece zayıf bir şekilde çıkıyor yola. Birkaç dövüşten sonra deneyim kazanıyor ve ünlü menajerlerin dikkatini çekmekte geç kalmıyorsunuz. (Triple H de dahil.)
MyCareer'de geniş bir yetenek ağacınız var. Her bir Chapter sonrası kazandığınız deneyim puanlarını farklı dallara ayrılan 3 yetenek ağacı üzerinde belirli yeteneklere yatırıyor ve gelişim kaydediyorsunuz. Ancak Buzz'ın gelişimi o kadar da çabuk olmuyor. Buna vakit ayırmalı ve çok sayıda maça çıkmalısınız.
MyCareer'in hikayesi boş değil, ancak çok da cezbeden, içine çeken bir tarafı olduğunu söyleyemem. Ama kendini oynatıyor. Zira her bir aşamada daha zorlu rakiplerle karşılaşıyor ve zorlu seviyelerle mücadele ediyorsunuz. AJ Styles'tan John Cena'ya, Kewin Owens'tan Chad Gable'a çok sayıda güreşçi ve güreşçileri yere yıkmanız gereken senaryolarda, özellikle Submission görevlerinde elinizdeki gamepad'i kırma noktasına geleceğinizi söylemeliyim.
Elbette WWE 2K19'da yalnızca MyCareer modu yok. Daha çok sayıda mod yer alıyor. Bunların hemen hepsi zaten 2K18'den bilinen modlar ancak yeni eklenen Towers modu ve geri dönen Showcase ile beraber oldukça zengin bir yelpaze oyunda sizi bekliyor.
Zengin kişiselleştirme seçenekleri
Yarattığınız karakteri özelleştirme seçenekleriniz oldukça çeşitli. Ancak oyun içi ödeme sistemi burada büyük ölçüde devreye giriyor. Zira kişiselleştirme seçeneklerinde öğelerin çok çok büyük kısmı kilitli durumda ve bunları oyun içi ödemelerle açabiliyorsunuz. Öte yandan Online tarafta kullanacağınız karakterinizin yetenekleri için de yine ödeme yapmanız gerekiyor.
Hazır özelleştirmeden bahsetmişken WWE Creations bölümünde de Superstar, Entrance, Move-Set, Show, Arena ve daha çok sayıda özelleştirme bölümleri olduğunu söyleyebiliriz. Serinin takipçileri bunların zaten pek çoğunu 2K18'den tanıyorlar.
Geniş oyun alanı
Oyunda çok sayıda mod olduğunu söylemiştim. Quick Match için Play bölümünden direkt maçlara çıkabilir veya WWE Online dünyasına dalabilirsiniz. One On One, Two On Two, Triple Threat, Fatal 4-Way, 5-Man, 6-Man, 8-Man, Handicap, Royal Rumble, Tournament maçlarının yanı sıra 2K19'a eklenen Towers moduyla ise, yarattığınız dövüşçü ile daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Elbette halihazırdaki ünlü dövüşçülerle de buraya katılabiliyorsunuz. Oyunculara daha zorlu meydan okuma ortamları sunan Towers ile kazandığınız yıldızları yine Road to Glory modunda kullanabiliyorsunuz elbette.
WWE'ye geri dönen Showcase moduyla ise Daniel Bryan'ın kariyerini ele alıyoruz. Daniel Bryan fanları bu işe oldukça sevineceklerdir elbette, ancak pek hazzetmeyenler de bir o kadar üzülecek.
Showcase ve Towers modları, oyunun ana menüsünde 2K Central bölümünde sizleri bekliyor. Bahsedebileceğimiz bir diğer mod olan WWE Universe ise bilindiği üzere kendi WWE evrenini yaratmanıza olanak tanıyor. Yani dövüşçülerin birbirlerine olan hasetlerinin derecesini ve derinliğini belirleyebilir, kendinize özel bir dövüş takvimi yaratabilirsiniz. Burada her şey sizin hayal gücünüze ve WWE evreni hakkındaki bilginize bakıyor.
Geliştirilmesi gerekenler
Az çok oyun hakkında bilgi verdiğimize göre şimdi diğer noktalardan bahsedebiliriz. Burada kuşkusuz söyleyeceğimiz birkaç şey var. WWE 2K19'un oynanışı 2K18'e göre biraz daha iyileştirilmiş olsa da, hala kusursuz değil. Dövüşçünüze bazı zamanlarda sözünüzü geçirmekte zorlandığınızı belirtmeliyim. Bu noktada bir UFC veya Fight Night Round'a özlem duyduğumu itiraf edeyim.
Görsellik bakımından da açıkçası serinin alması gereken daha yolu var. Özellikle saç kaplamaları oldukça özensiz duruyor. Görselliğin başarısızlığı dövüş içine değil belki ancak sinematiklere daha çok yansıyor.
Yine bir diğer konu ise ses kuşkusuz. Yani ringte amansız bir mücadele veriliyor, kafalarda sandalyeler, masalar, beyzbol sopaları kırılıyor ama dövüşçülerden bir "ah" sesi duymak bu kadar mı zor arkadaş? Yapın bunları... Ha, öte yandan yorumcuların tekrarlayan yorumlarından bahsetmiyorum bile.
Sonuç
Sonuç olarak toparlayacak olursam, WWE 2K19 'un serinin takipçileri için keyifli bir oyun olacağı aşikar. Yeni kariyer modu özellikle uzun zaman geçireceğiniz bir oyun alanı oluyor. Öte yandan geri dönen Showcase ve var olan Universe modlarıyla da oyunda çok uzun bir zaman geçirebilirsiniz, WWE 2K19'un oyun süresi epey fazla; Online'ı saymıyorum bile. Öte yandan önceki oyuna göre daha akıcı oynanış ve eklenen yeniliklerle de fark yaratıyor. Fakat bahsettiğimiz sorunlar da serinin kanayan yarası olmayı sürdürüyor. Bu anlamda WWE 2K18'i olanların bu oyunu alması için önemli bir nedeni yok. Eğer seriye hiç ilginiz yok, ancak bu tarz dövüş oyunlarına az da olsa bulaşmak istiyorsanız, WWE 2K19'dan iyisini zaten bulamayacaksınız; bunu da söylemek lazım. Ha, ringin altından bir beyzbol sopası çıkarttığınız ve en daraldığınız anda ringe çıkan merdiveni söküp rakibinizin kafasına çalabildiğiniz başka bir platform varsa o başka!
Puan: 73
Artılar
+ Yeni kariyer modu
+ Showcase modu
+ Aydınlatma efektleri
+ Eğlencesi muazzam
+ Uzun soluklu
Eksiler
- Mikro ödeme sistemi
- Ses ve görsellik geliştirilmeli
- Karakter hareketi zaman zaman tutarsız
KÜNYE
Tür: Spor
Platform: PlayStation 4, Xbox One, PC
Yayıncı: 2K Sports
Geliştirici: Yuke's, Visual Concepts
Web: https://wwe.2k.com
Ercan Uğurlu
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