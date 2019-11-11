WWE 2K20 İncelemesi

Dövüş oyunlarına meraklı olan oyun severlerin beğendiği serilerden biri olan WWE, geçen sene seriye birtakım yeni özellikler getirmiş ve seriyi takip edenlerin ilgisini yeniden üzerine çekmişti. WWE 2K19, karşısında çokça vakit geçirdiğimiz bir yapım olmuşken, WWE 2K20 için de elbette pek çok WWE sever gibi büyük umutlar bağlamıştık. Ancak umduğumuzu bulduğumuzu söylemek oldukça zor, çünkü oyun şaşırtıcı şekilde pek çok açıdan adeta dökülüyor. Neden mi böyle düşünüyoruz? Hemen WWE 2K20'nin sunduklarından bahsetmeye başlayalım...
Bu seneki oyunun kapağına Becky Lynch ve Roman Reigns'i taşıyan 2K, 2K Towers: Roman's Reign modu ile Roman Reign'in kariyerine odaklandığı gibi, öte yandan 2K Showcase: The Women's Evolution ile de kadınların ön planda olduğu bir WWE dünyasına davet ediyor oyuncuları. Mod sayısı yalnızca bunlarla sınırlı değil elbette. Çok sayıda mod seçeneği ile yine zengin bir yolculuk sizleri bekliyor, fakat bu yolculuk, dayanması oldukça güç bir hal almış bu sene. Bunlara geleceğiz, ancak önce modları tanıyalım.
İlk bakacağınız Play modu altında oldukça tanıdık One on One, Two on Two, Triple Threat, Fatal 4-Way, 5-Man, 6-Man, 8-Man, Handicap, Royal Rumble, Tournament ve Custom Matches modları yer alıyor. Bu modlara girip bir güzel dayak yedikten sonra da 2K Central moduna geliyorsunuz ve burada The Four Horsewomen odağında 2K Showcase içeriğine dalıyorsunuz. Bu modda Becky Lynch, Charlotte, Sasha Banks ve Bayley'in gerçek hayatta gerçekleşen ikonik maçlarına konuk oluyor, sonra da WWE 2K Originals moduna bakmak istiyorsunuz. Fakat o da nesi? WWE 2K Originals açık değil!
WWE 2K Originals, içeriğinde farklı ek paketlerin (DLC) toplanacağı bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar arasında ilk olarak kısa bir süre önce açılan Bump in the Night yer alırken, diğer içerikler zamanla açılacak. Bu bölümdeki içeriklere erişebilmek için ise, ayrıca ödeme yapmanız gerekiyor. Ancak Deluxe Edition sahipleri için bu paket dahilken, yine oyunu ön sipariş ile alanlar için de Bump in the Night ücretsiz olarak geliyor.
WWE 2K20'de, seriye geçen sene dahil olan MyCareer ile yine kariyer heyecanı yaşayabiliyorsunuz. Bu sene farklı olarak kadın karakter ile de MyCareer'e başlıyor ve hikaye boyunca hem erkek hem kadın karakterinizle yol alıyorsunuz. Kariyere başlamadan önce karakterlerinizi yaratabileceğiniz bir ekran sizleri karşılıyor. Bu alanın oldukça dar tutulduğunu da söyleyelim. Yani karakter yaratma seçenekleriniz geniş değil.
Elbette önceki oyunda da olduğu gibi yine kariyerinize oldukça zayıf başlıyorsunuz, ancak maçları kazandıkça, elde ettiğiniz puanları devasa yetenek ağacına yatırarak karakterinize güç kazandırıyorsunuz. Fakat bu yetenek ağacında gayet körlemesine gidiyorsunuz. Zira belli noktalar dışında açtığınız her bir yetenekten sonraki adım kapalı. Artık ne çıkarsa bahtıma deyip, kapalı karoları açmanız gerekiyor.
WWE 2K20'de yer alan diğer modlar arasında ise Universe ve Online yer alıyor. Kabiliyetinize güveniyorsanız Online mod dağ gibi karşınızda duruyor, Universe modunda ise geçen seneye göre heyecanlandıracak bir yenilik yok.
Evet, modları tanıdık. Şimdi WWE 2K20'nin oynanabilirliğine gelelim, demek isterdik, ancak oynanabilirlik gerçekten oyunun en kötü yanı ve tüm o mod zenginliğini önemli ölçüde baltalıyor. Öncelikle oyun gerçekten fazla sayıda bug içeriyor. Birbirinin içinden geçen oyuncular bir yana, mesela Money in the Bank'ta merdivene yönelmişken daha basamağa adımınızı atamadan karakteriniz donakalabiliyor. Güncelleme gelmeden önce daha çok sayıda hata vardı, bir kısmı düzeldi, fakat oyun yeni güncellemelere de acilen ihtiyaç duyuyor.
Diğer bir sıkıntı da, halihazırda zor olan WWE kontrolleri, 2K20'de belli açıdan daha karmaşık hala gelirken, oyuncuya söz geçirmeniz de gerçekten bazen imkansız olabiliyor. Gelen darbeleri savuşturmak için hamle yapmaya çalıştığınızda, zamanlamayı tutturabilmeniz için Muslera reflekslerine sahip olmanız lazım. Durum böyle olunca, rakibiniz sizi hallaç pamuğuna çevirirken, izlemekle ve ekran başında sıkılmakla yetiniyorsunuz. Çok geçmeden de zaten çareyi direkt olarak oyunu kapatmakta buluyorsunuz.
Oyun mekanikleri konusundaki sıkıntılara grafikler ve sesler de alkış tutuyor. Geçen sene 2K19 için "görsellik bakımından serinin alması gereken yolu var," demiştik, ancak bu konuda en ufak bir fark yok. Oynanabilirlik de dayanılmaz olunca, grafikler gözünüze gözünüze batıyor. Geçen sene düzeltilmesi gerektiğini söylediğimiz saç kaplamaları hala aynı şekilde, karakter modellemeleri de öyle. Olmamış.
Oyun içi sesler de geçen sene ile aynı durumda. Paragrafı yineleyelim:
"Yani ringde amansız bir mücadele veriliyor, kafalarda sandalyeler, masalar, beyzbol sopaları kırılıyor ama dövüşçülerden bir "ah" sesi duymak bu kadar mı zor arkadaş? Yapın bunları..."
Müzikler bir tık hoşumuza gitse de, arada kendini parlatamadı pek tabii. Saydıklarımıza geçilemeyen sinematikler ve menüler arasında bile beklenen yükleme ekranlarını da dahil ettiğimizde, WWE 2K20 sınıfta kalan bir yapım oluyor.
Sonuç
Geçen sene piyasaya çıkan WWE 2K19, serinin düşmekte olan grafiğini biraz toparlamış gibi görünüyordu fakat 2K, serinin yukarıya ait olmadığına karar vermiş olacak ki, bu sene çapayı ağırlaştırmış. WWE 2K20, mod ve karakter bakımından fazlasıyla zengin olsa da, çok büyük yenilik getirmemesi ve üzerine çok sayıda hata içermesi, mekaniklerinde sorunlar bulunması ve daha fazlasıyla birlikte sıkıcı bir hal almasıyla keyif vermeyecek bir yapım oluyor. Seneye müthiş bir geri dönüş yaşamazsa, serinin öldüğünü öngörmek hiç de zor değil.
Puan: 40
KÜNYE
Tür: Spor
Platform: PlayStation 4, Xbox One, PC
Yayıncı: 2K Sports
Geliştirici: Yuke's, Visual Concepts
Web: https://wwe.2k.com
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