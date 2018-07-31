Xiaomi, Mi 8 Explorer Edition ile Herkesi Kandırdı
Tanıtılan Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, "transparan" tasarımıyla dikkat çekmişti. Ancak bunun kandırmaca olduğu ortaya çıktı.
Mayıs ayında Xiaomi tarafından tanıtılan ve görenlerin ilgisini bir hayli cezbeden Mi 8 Explorer Edition, transparan, yani tamamen şeffaf görünümüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Arka yüzeyinde anakart ve diğer bileşenleri gösteren Mi 8 Explorer Edition, bu görünümüyle meğer bir kandırmacadan ibaretmiş. Gerçeği ise Chengming Alpert isimli biri ortaya çıkarttı.
Mi 8 Explorer Edition, aslında tanıtıldığı dönemde de bu görünümün yalnızca kozmetik olduğu yönünde görüşler vardı, fakat net bir delil ortaya çıkmamıştı. Telefon tanıtıldıktan sonra ise bu delil ayyuka çıkmakta gecikmedi. Gerçeği açıklayan, Chengming Alpert'ten başkası değildi.
Chengming Alpert'in Twitter'da paylaştığı fotoğraflara göre Mi 8 Explorer Edition'ın arkasında görünen gerçekten de bir anakart, evet. Ancak bu anakart iç yüzeyden tamamen bağımsız, yalnızca görünüm amaçlı.
Ercan Uğurlu
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