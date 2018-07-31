Xiaomi, Mi 8 Explorer Edition ile Herkesi Kandırdı

Tanıtılan Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, "transparan" tasarımıyla dikkat çekmişti. Ancak bunun kandırmaca olduğu ortaya çıktı.

Xiaomi, Mi 8 Explorer Edition ile herkesi kandırdı

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