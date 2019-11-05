Yeni Edge Chromium Ne Zaman Yayınlanacak?

Dün yeni logosu tanıtılan Chromium tabanlı Edge tarayıcısının, Microsoft'un resmi açıklaması ile birlikte 15 Ocak tarihinde yayımlanacağı kesinleşti. Güncellenmiş tarayıcı Windows 10, Windows 7, Windows 8 ve macOS üzerinde 90 dilde kullanılabilecek.
Tarayıcıyı daha erken denemek isteyenler için Microsoft'un "yayım adayı" olarak tanımladığı bir beta sürümü de bugün indirilebilir konuma gelmiş bulunuyor. Microsoft, yenilenen Edge'in ilk beta sürümünü Ağustos ayında yayınlamıştı.
Yeni ve geliştirilmiş Edge, Google Chrome'un da kullandığı Chromium temelini kullanarak, hem son kullanıcılar hem de web geliştiricileri için daha çekici olması amacıyla sıfırdan geliştirildi. Tarayıcı Windows, macOS, iOS ve Android üzerinde eşleşme desteği ile beraber gelecek ve bu da şifrelerinizi, web geçmişinizi, favorilerinizi ve kişisel ayarlarınızı cihazlarınız arasında taşıyabileceğiniz anlamına geliyor.
Ayrıca Microsoft, Edge'e yeni bir takip engelleme varsayılanı ekledi ve bu sayede kullanıcıların verilerini internet üzerinde kimin gördüğünden endişelenmeleri gerekmeyecek. Firefox ve Chrome'da zaten var olan bu özellik varsayılan olarak aktif ve kullanıcı mahremiyetini ciddi oranda iyileştiriyor. Yeni InPrivate (Gizli) modu da online aramaların ve gezintinin size atfedilmemesini sağlıyor.
Ancak Microsoft her alandan kullanıcıları kendi tarafına çekmeye çalışırken yeni Edge bazı kurumlara odaklı özelliklere de sahip olacak. Bu özelliklerin arasında çalışanların kendi firmaları içerisinde bilgi aramalarını kolaylaştırmak, adres çubuğunu iş arkadaşlarını, ofis konumlarını, bina için kat planlarını bulmak için kullanmak da bulunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın