Yeni Galaxy Note 8 Görüntüleri, Kafa Karıştırdı!
İnternete düşen yeni Samsung Galaxy Note 8 görüntüleri, Samsung'dan beklenmeyecek kadar kötü bir tasarıma işaret ediyor!
iPhone 8'i saymazsak Samsung Galaxy Note 8 bu sene piyasaya çıkacak en beklenen cep telefonu olabilir. Buna rağmen cep telefonu hakkındaki bilgiler bugüne kadar hep kısıtlıydı. Şimdi ise biraz daha fazla şey biliyoruz, ve bu bilgiler isabetliyse pek de hoşumuza gitmeyecek şeyler.
91mobiles tarafından paylaşılan tasarım görüntülerinde, neredeyse kenarsız bir eğimli ekranlı ön kısım, ve eğimli cam arka kısım görünüyor. Bu açılardan Samsung Galaxy S8'e benziyor, ama işin yanlış gitmeye başladığı yer başka.
Bunlardan biri, Samsung'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı söylenen çift lens kamerası. Nedense, telefonun arkasıyla aynı düzeyde olacağına bir çıkıntı şeklinde bir panelde duruyor ve yanında aynı zamanda parmak izi tarayıcı var.
Samsung'un parmak izi okuyucuyu hala ekranın içine yerleştiremediğini duymuştuk, ama bu çirkin kamera çıkıntısı Samsung'tan son senelerde beklenmeyecek bir hataya benziyor.
Sorun sadece tasarımda da değil. Burada görünen Samsung Galaxy Note 8, oldukça kalın. Hatta boyut rakamları gösterilmiş de. Yazana göre, 162.4 x 74.5 x 8.4mm boyutları var, kamera çıkıntısında ise 9.5mm oluyor.
S Pen'i bulundurmak için belli bir kalınlık şart, ama Galaxy Note 5 sadece 7.6mm'ydi. Benzer tasarımdaki Galaxy S8 ise sadece 8mm kalınlıkta.
Gerçek olması zor...
Tüm bunlar bu tasvirlerin gerçekliği konusunda şüpheye düşürüyor ama OnLeaks gibi güvenilir bir bilgi sızdırıcıdan geliyor olduklarını unutmamak lazım.
Umuyoruz ki, eğer bu tasvirler gerçekse bile cihazın son halinden uzaktır. Bu sonbaharda bunlardan emin olacağız, ama o zamana kadar daha pek çok sızıntı bekleyebilirsiniz.
H. Hüseyin Öztürk
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