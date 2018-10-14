Yeni Google Pixel 3, Pixel 2 ve Pixel Karşısında

Google Pixel 3 önceki Pixel telefonları karşısında neler sunuyor? Bu tablo hızla karşılaştırmanızı sağlayacak...

Yeni Google Pixel 3, Pixel 2 ve Pixel Karşısında

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