Yeni Google Pixel 3, Pixel 2 ve Pixel Karşısında

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Savaş Makineleri

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Dinozorlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Korsanlar