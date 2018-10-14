Yeni Google Pixel 3, Pixel 2 ve Pixel Karşısında
Google Pixel 3 önceki Pixel telefonları karşısında neler sunuyor? Bu tablo hızla karşılaştırmanızı sağlayacak...
Google'ın en yeni telefonu Pixel 3, haliyle firmanın en iyi telefonu durumunda. Çift ön kamerasıyla harika selfie'ler yakalayabilen telefon, rakiplerinden daha uygun bir fiyata kablosuz şarj gibi özellikleri de sunuyor.
Pixel 3'ün Android Pie ile gelmesi önemli bir avantaj, bunun yanında kamera düşük ışıkta artık daha iyi ve en iyi fotoğrafı seçmenize de yardımcı oluyor. Peki Pixel 3, daha önceki Pixel modellerinin karşısında nasıl duruyor? Aşağıdaki tablo, telefonun tüm özelliklerini kolayca karşılaştırmanızı sağlayacak.
Pixel 3 vs Pixel 2 vs Pixel
|Google Pixel 3
|Google Pixel 2
|Google Pixel
|Ekran boyutu, çözünürlük
|5.5 inç "esnek" OLED;2,280x1,080 piksel
|5 inç AMOLED;1,920x1,080 piksel
|5 inç; 1,920x1,080 piksel
|Piksel yoğunluğu
|443ppi
|441 ppi
|441 ppi
|Boyutlar (İnç)
|5.7x2.7x0.3 inç
|5.7x2.7x0.3 inç
|5.7x2.74x0.34 inç (en kalın)
|Boyutlar (Milimetre)
|145,6x68,2x7,9 mm
|145,7x69,7x7,8 mm
|143.8x69.54x8.58 mm (en kalın)
|Ağırlık (Ons, Gram)
|5.2oz; 148g
|5.04 oz; 143g
|5.04 oz; 143g
|Mobil yazılım
|Android 9 Pie
|Android 8 Oreo
|Android 7.1 Nougat
|Kamera
|12.2 megapiksel
|12 megapiksellik
|12.3 megapiksel
|Ön kamera
|Çift 8 megapiksel
|8 megapiksel
|8 megapiksel
|Video yakalama
|4K
|4K
|4K
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 845 (2.5 GHz + 1,6 GHz sekiz çekirdek)
|Qualcomm Snapdragon 835 (2,35 GHz + 1,9 GHz, sekiz çekirdek)
|Qualcomm Snapdragon 821 (2,15 GHz + 1,6 GHz dört çekirdekli)
|Depolama
|64 GB, 128 GB
|64 GB, 128 GB
|32 GB, 128 GB
|Veri deposu
|4 gigabayt
|4 gigabayt
|4 gigabayt
|Genişletilebilir depolama
|Yok
|Yok
|Yok
|Pil
|2,915 mAh
|2.700 mAh
|2,770 mAh
|Parmak izi sensörü
|Arka kapak
|Arka kapak
|Arka kapak
|Bağlayıcı
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|Kulaklık girişi
|Hayır
|Hayır
|Evet
|Özel özellikler
|IPX8, kablosuz şarj desteği, Piksel Buds USB-C kulaklık
|Google Asistan; sınırsız bulut depolama alanı;Daydream VR'a hazır
|Google Asistan; sınırsız bulut depolama alanı;Daydream VR'a hazır
|Yurt dışı fiyatı (USD)
|799 $ (64 GB); 899 $ (128 GB)
|649 $ (64 GB), 749 $ (128 GB)
|649 $ (32GB); 749 $ (128 GB)
Zeynel A. Öztürk
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