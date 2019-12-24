Yeni PC'nizde Hangi İşletim Sistemini Seçmelisiniz!

Yeni bir bilgisayar satın alıyorsanız, işletim sistemi seçenekleriniz artık eskisinden çok daha fazla. Mac'ler içerik üretenler arasında popüler iken Windows, büyük çoğunluk tarafından tercih edilmeyi sürdürüyor. Google'ın Chromebook'ları, basit ve ucuz bir seçenek sunarken elbette Linux'lu laptoplar da seçenekleriniz arasında.
Windows'u mu Tercih Etmeli?
Windows, çoğu kullanıcının zorlanmadan kullandığı bir işletim sistemi olmayı sürdürüyor. 2015'te yayınlanan Windows 10, Windows 8 gibi önceki sürümlerin üzerinde birçok geliştirme yapmıştı. Windows'un en önemli avantajı, iş uygulamalarından günlük yazılımlara destekleyen yazılım yelpazesinin çok geniş olması.
Windows'un dezavantajı ise kullanım oranı yüksek olduğundan, saldırılara daha çok maruz kalması. Windows kullanırken sisteminizi güncel tutmanız büyük önem taşıyor.
Bunların yanında özellikle AAA olarak adlandırılan en son oyunları oynamak istiyorsanız, en iyi seçenek Windows olacaktır.
macOS'u mu Tercih Etmeli?
"Yaratıcı profesyoneller" tarafından tercih edilen macOS, çoğu PC donanıma yüklenebilen Windows'un aksine yalnızca Mac donanımıyla geliyor (Apple olmayan PC'lere macOS yüklenebiliyor ancak bu karışık bir iş). macOS'un avantajı, Adobe Photoshop, Premier gibi yazılımları desteklemesi. Bu yazılımlar Windows'ta da mevcut, ancak macOS'ta daha iyi çalıştığına inanılıyor.
macOS'u bir başka avantajı, Apple tarafından sıkça güncellenmesi ve güncellemelerin genellikle ücretsiz olması.
macOS'un dezavantajı ise Apple'ın laptoplarının pahalı olması. Bunun yanı sıra macOS'ta bulabileceğiniz yazılımların sayısı, diğer işletim sistemlerine göre çok daha az. Bu yüzden sıradan yazılımlara da para ödemeniz gerekebilir.
Linux mu Kullanmalı?
Linux'un kullanımı zor olduğuna dair bir kanı bulunsa da, son senelerde kullanıcı dostu dağıtımlar ortaya çıktı. Linux'un en önemli özelliği, esnek olması. Linux işletim sisteminde, nasıl yapacağınızı bildiğiniz sürece, birçok şeyi değiştirebilirsiniz.
Ancak Linux'a başlamak, ortalama bir kullanıcı için çok kolay olmayabilir. Komut satırını kullanmanız gerektiğinde en başından pes etmek isteyebilirsiniz. Bu yüzden Linux, teknolojiyle yakın olmayan kullanıcılara çok uygun olmayabilir.
Linux'un parladığı alanlardan biri, eski donanımları canlandırmak. Windows'u çalıştırmayacak kadar eski bir PC'niz varsa, hafif bir Linux dağıtımı yükleyerek web'de gezinme ve eposta gibi basit işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
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