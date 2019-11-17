YouTube Uygulaması Sıralama İşlevine Sonunda Kavuştu

YouTube'un telefon uygulaması, çalma listelerindeki ve kanallardaki videoları sıralamanıza artık izin veriyor.
Değişiklikler küçük gibi görünse de, YouTuber'lar uzun süredir böyle bir işlevin sunulmasını bekliyorlardı. YouTube web sitesinde bulunan sıralama işlevinin uygulamada bulunmaması, zaman zaman can sıkıcı olabiliyordu. Bir süre test edilen yeni işlev, artık tüm kullanıcılara ulaştı.
Yeni işlevden önce kanal ve çalma listesi videoları, eklendikleri sırada görüntüleniyorlardı. Bunları dilediğiniz gibi sıralamaya yönelik bir işlev bulunmuyordu. Şimdi ise videoları en yeniden en eskiye, en eskiden en yeniye veya popülerliğe göre sıralamanız mümkün. Yenilik sayesinde ilginç videoları bulmak, telefonda da daha kolay olacak.
Yeni sıralama seçeneklerini görmek için herhangi bir kanalın videolar veya çalma listeleri bölümüne gidin ve üstte beliren yeni "Sırala" menüsüne dokunun. Bundan sonra tüm yapmanız gereken, sıralama kriterini seçmek olacak.
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