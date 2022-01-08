Yüksek Hızlı Mini LED Monitör ile Efsanevi Özellikler Geliyor

AGON by AOC, yüksek hızlı mini LED monitörü AGON PRO AG274QGM modelini piyasaya çıkarmaktan gurur duyuyor. 68.6 cm (27") AG274QGM modeli, QHD çözünürlüklü (2560 x 1440 piksel) bir IPS paneline, çok yüksek 300 Hz yenileme hızına, NVIDIA G-SYNC ULTIMATE desteğine sahip ve NVIDIA Reflex Analyzer özelliği de var. Bu etkileyici monitörü desteklemek için, AGON by AOC artık oyun faresi AOC GAMING GM510'nin de NVIDIA Reflex'i desteklediğini açıklıyor. Bu, AG274QGM ile birlikte kullanılarak oyunculara sistem gecikmeleri hakkında net rakamlar sunuyor. Oyuncular artık gecikmelerinin olabileceği kadar düşük olduğunu ve hızlı reflekslerinin sahip oldukları ekipman tarafından engellenmediğini bilerek rekabetçi karşılaşmalara katılabilirler. O zaman sıcak çatışma alanına girebiliriz artık!
Sınırda oyunculuk
Galibiyetin milisaniyeler ile ölçüldüğü hızlı oyunların rekabetçi ortamında, risk çok yüksektir. Yanlış hesaplanmış tek bir hedef ya da ufak bir girdi gecikmesi bile erken bir kayıp anlamına gelebilir. NVIDIA'nın Reflex API'ını kullanan oyunlar, Geforce GPU'sunu CPU ile dinamik olarak senkronize ederek girdi gecikmesini azaltacak, böylece oyuncular hedeflerini daha hızlı gerçekleştirecek, daha hızlı tepki verebilecekler ve daha doğru hedef alabilecekler. Üstelik NVIDIA'nın Reflex Analyzer suiti NVIDIA Reflex destekli monitörleri ve giriş cihazları ile beraber çalışarak, kullanıcıların toplam sistem gecikmelerinin tam olarak ne olduğunu görmesini sağlar ve oyuncular, oyuna kişisel bilgisayarlarının mümkün olan en düşük gecikme ile çalıştığını bilerek girebilirler.
Çıtayı yükseltmek
İşte AGON PRO AG274QGM tam olarak, milisaniyelerin fark ettiği, bu rekabetçi ve becerili kişiler için hazırlandı. Bu iddialı oyuncu monitörü 300 Hz gibi sıradışı bir yenileme hızı ve sadece 1 ms GtG tepki süresi sunuyor. Ayrıca AG274QGM QHD çözünürlük (2560 x 1440 piksel) de sunuyor, bu da aynı zamanda hem yüksek kare hızları elde etmek hem de yüksek bir görsel sadakat sağlamak için günümüzün en etkili çözünürlüğü.
AG274QGM'nin geniş renk gamlı IPS paneli geniş görüntüleme açılarını ve muhteşem bir renk doğruluğunu garantiliyor ve bunları NVIDIA'nın patentli renk kalibrasyonu ile güçlendiriyor. Monitörün mini LED arka aydınlatması ise kısılabilen 576 bölgeden oluşuyor. Böylece monitörün göz alıcı bir parlaklıkta görseller ve derin siyahlar için VESA DisplayHDR 1000 sertifikasyonunu yerine getirmesini sağlayarak tam anlamıyla sürükleyici bir görsel deneyim ile sonuçlanmasını sağlıyor. 300 Hz yüksek yenileme oranı ile bir araya gelmesi, AG274QGM'nin çok yüksek hızdaki bir mini LED monitörü modeli olmasını sağlıyor. Üstelik bu model, NVIDIA G-SYNC ULTIMATE teknolojisi ile sunulduğundan kullanıcıların değişken yenileme oranının faydaları sayesinde tutukluğu ve yırtılmayı ortadan kaldırmalarını sağlıyor. Capcanlı gerçek HDR gibi yüksek doğruluk özellikleri bile etkinleştirildiğinde girdi gecikmesini azaltıyor. Dahili G-SYNC modulü, değişken bir hız aşırtma (overdrive) sunuyor, burada piksel tepki süreleri yenileme oranındaki değişiklikler için optimize ediliyor. AG274QGM, oyuncuların çok da ideal olmayan kare hızlarında bile gerçekten hayalet görüntü olmayan bir oyun deneyiminin keyfini çıkarmalarını sağlıyor.
Bunlara ek olarak, AG274QGM NVIDIA Reflex Analyzer'a da sahip. Bu modül, oyuncu faresinden gelen tıklamaları tespit ediyor ve ekranda ortaya çıkan piksellerin değişmesine kadar geçen süreyi ölçüyor (örneğin bir silahın namlu alevi gibi). Günlük kullanımda daha fazla esneklik için, AG274QGM dört USB 3.2 port ile sunuluyor ve kullanıcılara klavyeleri ya da fareleri gibi çevre birimleri için doğrudan bağlantı sağlıyor. Sahip olduğu bağlantılar arasındaki yeşil işaretli USB portu ise NVIDIA Reflex Analyzer ile entegrasyon için ayrıldı.
AGON by AOC, NVIDIA Reflex özelliğini destekleyen bir başka oyuncu faresini de öne çıkarıyor. Çok yönlü GM500 oyuncu faresini 2021'de piyasaya çıkardıktan sonra, AGON by AOC şimdi de yeni AOC GAMING GM510 NVIDIA Reflex fareyi sunuyor. Sağ elini kullananlar için hazırlanmış bu sıradışı fare, farklı bir bal peteği örüntüsüne sahip ve eşi benzeri olmayan bir görünümü var. Benzersiz şekli ve yapısı bu farenin mümkün olduğunca hafif olmasını sağlıyor (58 g). Farenin azaltılan temas noktaları ve nefes alan tasarımı, elle tutulmasını çok daha rahat hale getiriyor. Yüksek kaliteli Pixart PMW3389 sensörü ile ve 80 milyon tıklama için test edilmiş, dayanıklı Kailh anahtarları ile donatılmış AOC GM510, gerçek 16000 DPI, 50 g hızlanma ve saniyede 400 inç izleme doğruluğu sunuyor. Bir araya geldiğinde, işte bu özellikler modeli rekabeti seven oyunculara uygun bir yüksek doğruluklu araç haline getiriyor.
Bu ürünlerin her ikisi de NVIDIA Reflex'i desteklediğinden, GM510 faresi AG274QGM'nin özel Reflex USB portuna bağlanabilir ve oyunculara sistem gecikmeleri hakkında anında, doğru geri bildirimi verebilir. Tepki sürelerinin ve düşük gecikmelerin çok önemli olduğu rekabetçi oyunlar dünyasında, AG274QGM ve GM510 bir oyuncunun en iyi takım arkadaşları olacak. Bu şekilde donatılan oyuncular, herhangi bir sistem gecikmesi sorununu kolayca çözebilirler ve sistemlerinin performansını anında geri bildirim ile geliştirebilirler. Rekabetçi arenada hız dolu, yüksek oktanlı oyunculuk hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı!
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın