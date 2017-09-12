Özetle

AMD, Ryzen 5 1600X ile gerçekten mükemmel bir işe imza atmış. Açıkçası şu sıralar yeni sistem kuracakların, fiyat/performans çerçevesinde mutlaka değerlendirmesi gereken bir işlemci olduğunun altını çizebiliriz. Oyuncuların yanı sıra, inceleme süresinde de belirttiğimiz gibi gerek yayıncıların gerek profesyonel kullanıcıların da Ryzen 5 1600X ile memnun kalacaklarını söyleyelim.

Kimler Almalı

Yeni sistem kurmayı düşünenler ve fiyat/performans noktasında Intel Core i5-6700K işlemciye kıyasla üst gömlek sonuçlar almayı isteyenler, AMD Ryzen 5 1600X'i mutlaka değerlendirmeliler.

AMD'nin 6 çekirdek ve 12 parçalı Ryzen 5 1600X işlemcisini enine boyuna test ettik. İşte sonuçlar!

Son dönemde dünya genelinde büyük ilgi uyandıran işlemci atağını gerçekleştiren AMD, Ryzen platformuyla oyun severlere ve profesyonel masaüstü bilgisayar kullanıcılarına, Zen mimarisinin nimetlerini tanıtmaya devam ediyor. Ryzen 7 masaüstü işlemcilerden sonra gelen Ryzen 5 masaüstü işlemciler, bildiğiniz gibi 4 modeliyle raflarda yer almıştı. Ryzen 5 1400, 1500X, 1600 ve 1600X olarak satışa sunulan bu modellerden, bugün elimizde Ryzen 5 1600X bulunuyor.

Aslında bu işlemci bir süredir bizimle birlikte ve bu süre içerisinde işlemciyi enine boyuna değerlendirme imkanı bulduk. Bugün de gerek işlemcinin genel mimarisinden, gerek Intel tarafındaki rakibi Core i5-7600K ile giriştiği rekabetten ve bunun sentetik test sonuçları ile oyun performanslarına yansımasından detaylı olarak bahsedeceğiz.

Ryzen 5 1600X'in farkı ne?

AMD, Ryzen 5 1600X ile birlikte Intel tarafında 7'inci nesil Core i5 ailesini hedef alıyor ise de, aslında hazırladığı işlemci ile Core i5 tarafında şu an direkt bir rakibi yok. Zira bu ailede yer alan tepe model olan Core i5-7600K'da bulunan 4 fiziksel çekirdek ve 4 izlek karşısına, 6 fiziksel çekirdek ve 12 izlek ile çıkan AMD, özellikle çoklu çekirdek performansında i5-7600K'yı adata ezip geçiyor. Üstelik bunu yaparken fiyat/performans oranıyla da fazlasıyla dikkat çekiyor.

Ryzen 5 1600X'i şu an piyasada 1000 TL dolaylarında fiyat etiketiyle bulabiliyorsunuz. Onun karşısında bulunan Core i5-7600K'nın da fiyatı hemen hemen aynı. Bu anlamda Core i5-7600K'nın alınmasının pek bir esprisi kalmamış doğrusu. Bunu zaten incelemenin ileriki bölümlerinde sizler de göreceksiniz.

İkili arasındaki rekabetten bahsetmişken, güç tüketimi noktasına da değinelim. Ryzen 5 1600X'in 95 watt TDP değerine sahip olduğunu görüyoruz. Buna karşılık i5-7600K ise 91 watt TDP değeri sunuyor bizlere. Bu tabloya göre her ne kadar i5-7600K daha düşük TDP değerine sahip gibi görünse de, Ryzen 5 1600X'te fazladan 2 fiziksel çekirdek ve 8 izlek bulunduğunu göz önüne aldığımızda, Ryzen 5'in watt başına performans noktasında öne çıktığını söylemek mümkün.

Özellikler ve test sistemi

Ryzen 5 ailesinin en güçlü işlemcisi konumunda olan 1600X, dediğimiz gibi 6 fiziksel çekirdek ve 12 işlem biriminden oluşuyor. Bu mimari yapısıyla çoklu işlemci kullanımı noktasında Core i5 işlemci ailesini alt ediyor olsa da, 7'inci nesil i5'lerin tek çekirdek performansı halen sağlam, onu da söylemek gerek. Öte yandan i5-7600K'nın hız aşırtma yeteneğinin Ryzen 5 1600X'e nispeten daha önde olduğunu da belirtelim.

Yeniden Ryzen 5 1600X'in fark yarattığı çoklu çekirdek performansına dönecek olursak, DirectX 12 tarafında olduğu kadar DirectX 11'de de bu senaryodan etkili şekilde faydalanılabildiğini söyleyelim. Yani kıssadan hisse, oyuncular bu işlemci ile çok mutlu olacak.

Bunu destekleyici bir başka done daha verecek olursak, özellikle oyun performans testlerimizde aldığımız sonuçlara baktığımızda, Ryzen 5 1600X'i bırakın orta seviye bir sisteme yerleştirmeyi, üst seviye oyunları çalıştıracak bir sistem için bile rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Ryzen 5 1600X, orta sınıf işlemci olarak ailede yer alsa da, B350'nin yanı sıra X370 anakartlarda da kullanılabiliyor. Bu iki platformda hız aşırtma yetenekleri de sunan işlemci, temel sisteme sahip olmak isteyenlere de A320 ile cevap veriyor. Ancak burada hız aşırtma yetenekleri kullanılmıyor.

14nm üretim sürecini temel alan işlemci, taban frekans noktasında 3.6 GHz sunarken, tavan frekans noktasında ise 4.0 GHz'i bulabiliyor. Elimizde yer alan haliyle, kolaylıkla BIOS seçeneklerinden Game Boost menüsünü aktive edebiliyor, kendinize özel profiller hazırlayabiliyorsunuz. RAM noktasında ise çift kanal 2933 MHz'de çalıştırdığımız sistemde, 3200 MHz'e BIOS'ta tek dokunuşla erişebiliyorsunuz. Elbette BIOS güncellemesi yapmayı unutmamanız oldukça önemli. O nedenle anakart BIOS güncellemelerini ara ara mutlaka kontrol edin.

Evet, AMD Ryzen 5 1600X'i daha yakından tanıdığımıza göre, artık biraz da elimizdeki sistemin diğer üyelerine bakabiliriz. Bu arada elimizdeki bu sistemin, tüm kasa dahil şekilde inventus tarafından bize sağlandığını da belirtelim. Yalnızca monitörleri biz ekledik.

Ryzen 5 1600X işlemcimiz, MSI Tomahawk B350 anakart üzerine yerleştirilmiş durumda. RAM olarak 2 adet 8 GB'lık G-Skill Trident Z DDR4 bellek kiti yer alıyor. Depolama olarak ise hem SSD hem sabit diske yer veren inventus, SSD olarak 240 GB'lık Corsair Force, sabit disk olarak ise 2TB kapasiteli Seagate BarraCuda Pro'yu uygun görmüş. Ekran kartı olarak her ne kadar bize MSI GTX 1060 göndermiş olsalar da, biz dayanamayıp elimizdeki NVIDIA GeForce GTX 1080 ekran kartını sisteme dahil ettik.

600W'lık FSP Hydro güç kaynağından enerji sağlayan sistemde güncel Windows 10 işletim sistemi çalıştırıyoruz. Bu arada oyunlar için sistemi, Full HD ve 2K çözünürlükler için G-Sync desteği ile 21:9 görüntü oranı sunan ve 200Hz tazeleme hızına erişen Acer Predator Z35'te, 4K çözünürlükler için ise Philips BDM4037UW'da değerlendirdiğimizi de belirtelim.

Evet, Ryzen 5 1600X, her ne kadar oyun konusunda Full HD çözünürlük benim için tamam dese de, sistemini özelleştiren ve biraz daha üst seviyelere göz kırpmak isteyen oyuncu ve yayıncılara da hitap ediyor. Eğer anakart olarak B350 yerine X370 tercih ederseniz, ekran kartı olarak da bizim gibi GTX 1080 yerleştirirseniz ve SSD olarak yine kararınızı NVMe'den yana verirseniz, o zaman Ryzen 5 1600X'ten çok daha fazlasını bekleyebilirsiniz.

Sentetik test sonuçları

Evet, test sistemimizi de tanıdığımıza göre artık yavaş yavaş performans değerlendirmesine başlayabiliriz. Önce sentetik sonuçlara bakalım, ardından da oyun performanslarına bakalım.

Ryzen 5 1600X, oyuncuların yanı sıra, oyun yayıncılığı yapan veya video işleme işleriyle uğraşan profesyonel kesim kullanıcılar için de uygun bir çözüm gibi görünüyor. Bunu ortaya koymak için işlemciyi, Cinebench R15'te ve Handbrake gibi video dönüştürme yazılımlarında da değerlendirdik. Özellikle Cinebench sonuçlarında da az sonra göreceğiniz üzere, çoklu çekirdek noktasında aldığı 1280 puanla, i5-7600K bir yana dursun, i7-7600K'dan da yukarı sonuç almayı başaran Ryzen 5 1600X, Handbrake'te de 4K bir videoyu 4 dakika 20 saniye, yani totalde 260 saniyede Full HD videoya dönüştürmeyi başardı. Bu anlamda Ryzen 5 1600X'in işlemciye binen render yükünü çektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ryzen 5 1600X sentetik test sonuçlarını, hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.

Oyun performansları

Ryzen 5 1600X'i bir dizi oyunda değerlendirme şansı bulduk. Bunlar arasında son donemin popüler oyunları yer aldığı gibi, bir süre önce çıkmış, ancak üst seviye sistemleri zorlayan oyunlar da bulunuyordu. Bu isimleri hatırlayacak olursak sırasıyla; Deus Ex: Mankind Divided, DOOM, HITMAN, Prey, BattleField 4, Mirror's Edge Catalyst ve Star Wars Battlefront olduğunu söyleyebiliriz.

Her oyunun test senaryosunda grafik değerlerinin en üst düzeye çekildiğini de ilave edelim ve şimdi gelin hep birlikte, Ryzen 5 1600X'in bu oyunlarda Full HD, 2K ve 4K çözünürlüklerde nasıl bir performans gösterdiğini izleyelim.

Ryzen 5 1600X gerçek zamanlı oyun performanslarını, hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.

AMD Ryzen 5 1600X Teknik Özellikleri Ürün Modeli AMD Ryzen 5 1600X Ürün Türü İşlemci CHIP Online Notu 91 Üretici AMD Teknik Detaylar İşlemci AMD Ryzen 5 1600X Fiziksel Çekirdek 6 İşlem Birimi 12 Üretim Süreci 14nm Base Clock 3.6 GHz Boost Clock 4.0 GHz TDB 95W Soket AM4

Alternatifleri

AMD Ryzen 5 1600X'e alternatif olarak Ryzen 1500X de tercih edilebilir. İlla ki Intel tarafından işlemci bakıyorsanız o halde adresiniz Kaby Lake Core i5 7600K olacak.