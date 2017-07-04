Özetle

AOC'nin AGON serisi G-Sync desteği isteyenlere güzel modeller sunuyor. Elimizdeki AGON 241QG modeli de 165 Hz'lik tarama oranıyla bu konuda beklentiyi karşılayacak bir monitör. Tasarım hatları ve 24 inçlik paneliyle beğendiğimiz monitör, 2K çözünürlük sunmasıyla 4K çözünürlük arayanları düşündürebilir. Ancak 2K bir monitör arayanlar ondan görüntü anlamında kesinlikle memnun kalacaklardır kanaatindeyiz.

Kimler Almalı

AGON 241QG, 2K çözünürlük, 24 inç ekran ve G-Sync desteği arayan kullanıcıların mutlaka yakından incelemesi gereken bir monitör oluyor.

165 Hz tazeleme oranıyla önemli bir monitör olan AOC AGON oyunculara başka neler sunuyor? İnceledik!

AOC'nin AGON ailesinden farklı bir modeli daha önce inceleme şansı bulmuştuk. 27 inç boyutunda ekranı ve 144Hz'lik tazeleme oranı sunan AG271QX modelinden sonra bu kez, onun daha küçük ekranlı farklı bir modeli ofisimize ulaştı. Bu yeni monitörün ayrı bir özelliği daha var, o da panelin 165 Hz tazeleme oranına sahip olması.

Elimizdeki 241QG'nin görünümü, daha önce incelediğimiz QX'le hemen hemen aynı. O modelin de tasarımını bir hayli beğenmiştik, o nedenle bu noktada bir sıkıntı yok. Monitörün kırmızı ve siyah renkli güçlü tasarım hatları, özelleştirilmiş arka kasası, tamamen metalik bir stant ile zenginleştirilmesi, tasarım noktasında bizim gibi sizlerin de beğenisini rahatlıkla kazanacaktır.

Göze hoş gelen tasarımı, güçlü ergonomiyle birleştiren AOC, bu monitöründe de ekranı ayarlama seçenekleri getiriyor. Böylece ekranın yüksekliğini 130 dereceye kadar ayarlayabiliyor, pivot görünüme geçebiliyor veya ekranı öne veya arkaya doğru eğebiliyorsunuz.

Yine daha önce diğer modelde gördüğümüz kulaklık askısı da burada bulunuyor. Ekranın sağ köşesindeki çubuğu aşağı düşürerek kulaklığınızı buraya asabiliyorsunuz.

165 Hz / G-Sync

AGON 241QG, NVIDIA G-Sync desteği gösteren bir monitör. Yani NVIDIA ekran kartınız varsa, bu monitörle oyunlarda görüntü yırtılmalarının önüne geçebilirsiniz. 165 Hz'e erişen maksimum tazeleme oranı ve 1 ms'lik tepki süresi gibi becerilerin de sahibi olan monitör, görüntüleme açıları olaraksa 170 dereceye 160 derece sunuyor. Bu nedenle IPS panellere kıyasla daha dar bir görüntü açısı sunduğunu söyleyebiliriz.

Titreşimsiz bir ekran görüntüsü sağlayan 241QG, yine oyunlarda sizi ek bir ses sistemine mahkum etmiyor. Üzerinde 2W'lık dahili hoparlör de bulunduran monitör, bağlantıları arasında ise HDMI ve Display Port bulunduruyor. Ancak DVI veya D-Sub girişleri tercih edilmemiş. USB'ler ise ekranın altında ve yan tarafında konuşlanmış.

Yüksek performans

Günlük kullanımda elimizdeki modeli, daha önce incelediğimiz 27 inçlik ekrana kıyasla çok farklı yapan bir yanı göremiyorsunuz.144Hz ila 165Hz arasında büyük fark yok. Aradaki farkı oyunlarda çok dikkatli gözler belki anlayabilir. Ancak bu monitör özelinde görüntünün gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle CS:GO oynadığımızda bunu net şekilde gördük. G-Sync'in farkını bu tür oyunlarda fark ediyorsunuz. Keskin, hızlı ve pürüzsüz bir performans alıyorsunuz.

AGON 241QG'nin 24 inç paneli, daha büyük ekranlardan kaçınan kullanıcılar için yeterli alanı sunuyor. Öte yandan bir masanızın üzerinde daha fazla alan size kalıyor. Yine monitörün 2K çözünürlüğünde bir paneli bulunuyor. Panelin çözünürlüğü bir yana, panelin mat malzemeye sahip olması da önemli bir detay. Zira bu sayede parlamadan korunabiliyorsunuz.

AOC AGON AG241QG Teknik Özellikleri Ürün Modeli AOC AGON AG241QG Ürün Türü Monitör CHIP Online Notu 87 Üretici AOC Teknik Detaylar Ekran 23.8 inç Çözünürlük 2560x1440 Tarama Hızı 165Hz Ekran Formatı 16:9 Tepki Süresi 1 ms Parlaklık 350 kandela Kontrast 1000:1, 50M:1 Görüş Açısı 170/160 Bağlantılar HDMI, DisplayPort, USB 3.0 Dahili Hoparlör Var (2W) Güç 35W

Alternatifleri

AGON 241QG'ye alternatif olarak Dell S2417DG modelini de inceleyebilirsiniz.