Özetle

Yani işin özü; telefonunu bir fotoğraf makinesine, bir projeksiyon cihazına veya bir hoparlöre dönüştürmek ve telefonunun pili hiç bitmesin isteyenlerin Moto Z2 Play'i tercih etmelerinin özel nedeni bulunuyor, ancak diğerleri için sıradan bir orta sınıf telefondan öteye gidemiyor.

Z2 Play'in artıları arasında ise, çok başarılı pil ömrü, tasarım kalitesi ve orta sınıf için uygun performans üretebilmesi oluyor. Elbette, Moto Mod seçenekleri ile rakiplerin sunmadığı ölçüde bir kullanım zenginleştirme avantajını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle bu avantajıyla da zaten Moto Z2 Play niş bir kitleye hitap etmeyi başarıyor.

Sonuç olarak incelemeyi toparlayacak olursak, Moto Z2 Play, kötü bir telefon değil. Eleştirdiğimiz kamerası da, performansı da ait olduğu orta sınıf telefonlarla rekabet içinde. Daha çok bu noktaların dikkati çekmesi ise, yüksek fiyatı. Z2 Play, şu an piyasada 2249 TL fiyatla bulunabiliyor. Ancak bu fiyata teknik altyapı bakımından muadil örnekleri çok daha ucuza bulabiliyorsunuz. O nedenle Moto Z2 Play'e fiyat/performans açısından eksi puan veriyoruz.

Kimler Almalı

Moto Z2 Play, özellikle akıllı telefon kullanımını zengin tutmak isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilecektir. Farklı modlarla kullanıldığında, telefonu bir fotoğraf makinesine, bir projeksiyon cihazına veya bir hoparlöre dönüştürmek isteyenler, Moto Z2 Play ile memnun olacaklardır.

Lenovo'nun modüler tasarımlı telefonunun yenisi Moto Z2 Play, tüm detaylarıyla testte!

Bir zamanlar Google'ın ortaya attığı modüler tasarımlı telefon Project Ara şimdilerde askıya alındı ancak bu fikir diğer teknoloji şirketlerine yaradı. Daha önce LG G5 ile nispeten modüler tasarımı görmüştük, ancak daha iyisini Moto Z modelinde kullanma fırsatı bulmuştuk. Moto Mods adı verilen aksesuarlarla akıllı telefonun kullanımını zenginleştirme fikrini seven Lenovo, yeni modeli Moto Z2 Play'de de bu fikri kullanmaya devam ediyor.

Hatırlarsanız Moto Z ve Moto Z Play modelini bu yılın başlarında inceleme fırsatı bulmuştuk. Lenovo'nun farklı modüllerle beraber kullanıma sunduğu Moto Z ve Moto Z Play'den sonra bu defa da Moto Z2 Play modeli bizlerle. Hemen bahsedecek olursak, aynı Moto Z'deki Moto Mod'larla kullanılmaya devam eden Moto Z2 Play, kutu içeriğinde ilk modülü bizlere sunuyor. Bir arka kapakla birlikte gelen telefonun diğer aksesuarlarını sizler sonradan temin ediyorsunuz. Bu aksesuarlar arasında projektör, power pack, Hasselblad True Zoom objektif ve JBL SoundBoost hoparlör gibi kullanışlı seçenekler mevcut. Böylece telefonun kullanımını isteğinize göre zenginleştirebiliyorsunuz.

Bu Moto Mod'ları kullanırken, telefonun hemen arkasına yerleştirmeniz yetiyor; kapaklar arka yüzeydeki pinlere rahatça oturuyor. Telefonu dilerseniz kapaksız da kullanmanız mümkün, ancak pinlerin ortada olması, telefonun görünümünü bozduğunu düşünebilirsiniz. Burada seçim size kalmış.

Tasarım

Şimdi Moto Z2 Play'in tasarımına daha yakından bakalım.

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Moto Z2 Play, oldukça ince bir telefon. Yalnızca 6 mm kalınlığında bir gövdeden oluşan telefon, elbette bu incelikte olması nedeniyle, arka yüzde yüksekçe bir kamera çıkıntısı bulunduruyor. Bunu sevmezseniz, çare arka kapak. Arka kapağı telefona yerleştirdiğinizde, kamera çıkıntısı diye bir şey kalmıyor.

Az önce de söylediğimiz gibi, telefonun arka yüzünde alt kısımda yer alan pinler, belki görünüş açısından pek çok kişinin hoşuna gitmeyebilir. Ancak yüzeyin geri kalanı için bunu söyleyemeyiz. Zira Z2 Play, arka yüzüyle oldukça hoş görünen bir telefon. Ayrıca malzeme kalitesi de gayet iyi. Metalik malzemeden oluşan telefonun kenarları fırçalanmış.

3 farklı renk seçeneğiyle gelen Moto Z2 Play, elimizde altın renkli modeliyle bulunuyor. Diğer renkler ise, gri ve mavi olarak bulunabiliyor.

Z2 Play'in çevresine baktığımızda, alt kısımda USB-C portunu ve 3.5 mm'lik kulaklık girişini görüyoruz. Güç ve ses butonlarına sağ kenarda şık bir şekilde yer verilmiş. Üst kenardaysa microSD ve SIM kart çekmecesini bulmak mümkün. Bu noktada, Z2 Play'in çift SIM kartlı modeli bulunsa da, elimizdekinin tek SIM kartlı model olduğunu belirtmemizde fayda var.

Bu kısmı kapatmadan önce, Z2 Play'in ekranının altında bir parmak izi sensörünün yer aldığını ve telefonun suya karşı korumalı bir yapıya sahip olmadığını da belirtelim ve şimdi, işletim sistemi ile ekran detaylarına geçelim.

Ekran ve işletim sistemi

Z2 Play, 5.5 inç boyutunda, Full HD AMOLED panele sahip bir telefon. Hemen söylemek gerekirse, telefonun renk kalibrasyonu mükemmel seviyede ve ekran fazlasıyla parlak. İnç başına 401 piksel düşen ekranın gövdeye oranı ise yüzde 70 seviyesinde. Yine ekranın Corning Gorilla Glass 3 ile korunduğunu da söyleyelim.

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İşletim sistemi olarak, Android 7.1.1 sürümünü görüyoruz. En azından telefon bu şekilde geliyor, ancak kısa zaman içinde Android 8 Oreo güncellemesini alacağını söyleyelim. Motorola'nın resmi bloğunda açıklandığına göre, yalnızca Z2 Play değil, Moto Z'den Moto g5s Plus'a kadar çok sayıda model Android 8 Oreo işletim sistemine yakın zaman içinde kavuşacak.

Z2 Play'in arayüzü tipik diğer Moto modellerinden aşina olduğumuz şekilde. Menüsüz bir arayüzün sahibi olan telefon, ekranı yukarı doğru sürüklediğinizde sizi uygulamalar ile başbaşa bırakıyor. Ekrana basılı tuttuğunuzda da, tipik olarak duvar kağıdı ve widget ekranına yöneliyorsunuz. Ayarlar kısmında Moto Mods bölümünden, telefonun ek aksesuarlarını kullanmak için bir bölüm de mevcut.

Elbette Z2 Play'de de, son dönemin popüler arayüzlerinden Always On ekranı yer alıyor. Yani, telefonun ekranı sürekli açık. Böylece bildirim ve diğer iletilerinizi ekranda sürekli görebiliyorsunuz. Elbette bunu yine ayarlardan kapatmanız da mümkün.

Son olarak telefonu salladığınızda, direkt olarak kamerayı veya feneri açabildiğinizi de söyleyelim.

Teknik kadro ve performans

Z2 Play, orta sınıf bir akıllı telefon. İşlemci hanesinde orta sınıfa uygun olarak Qualcomm Snapdragon 625 işlemci bulunduran Z2 Play, 8 çekirdekli işlemcisiyle bize 2.2 GHz frekansında güç sunuyor. Grafik ünitesi buna bağlı olarak Adreno 506 olan telefonda, 4 GB kapasitesinde RAM ve 64 GB kapasitesinde depolama alanı yer alıyor. Hafızayı tabii ki microSD kart yoluyla 256 GB daha arttırmanız mümkün. Yine Z2 Play'in batarya kapasitesi de 3000 mAh seviyesinde.

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Z2 Play'de 802.11 b/g/n standartlarında Wi-Fi ile Bluetooth 4.2 bağlantı desteğinin yer aldığını ve NFC'nin de bulunduğunu söyleyelim.

Evet, kabaca teknik kadroyu saydığımıza göre, şimdi Z2 Play'in performans sonuçlarından bahsedebiliriz ve buna bağlı olarak fiyatına da değinebiliriz.

Z2 Play'in fiyatı 2249 TL olarak belirtilmiş durumda. Açıkçası bu fiyat, orta sınıf bir telefon için yüksek. Zira teknik kadro olarak değerlendirecek olursak, Z2 Play yerine Samsung Galaxy C7 Pro da tercih edebilir ve 700 lira civarında da kar etmiş olabilirsiniz. Elbette bu noktada seçim sizin, fakat biz Z2 Play'in fiyat/performans dengesini pek iyi bulmadık doğrusu.

Performans sonuçlarına gelirsek, önce Z2 Play ile aldığımız Geekbench ve AnTuTu sonuçlarına göz atalım:

Geekbench 4 tek çekirdek testinden 865 puan alan Z2 Play, çoklu çekirdek testinden de 4602 puan topluyor. Bu skorla hemen kıyaslayacak olursak, Huawei P8, Sony Xperia Z5 Compact, Honor 7, Asus ZenFone 3, Galaxy C7 Pro gibi telefonlarla yan yana duran Z2 Play, ayrıca yine eski amirallerden Galaxy S6 ve Note 5 ile de Geekbench çoklu çekirdek performans ve AnTuTu Benchmark skoruyla da yakın seyrediyor.

AnTuTu sonucuna baktığımızda, Z2 Play'in 67861 puan aldığını görüyoruz. Yine bu sonuçla, Huawei P8, ZenFone 3, LG V10 ve yine Note 5 ve Galaxy S6 ile yakın sonuçlar topluyor. Bu tabloda Galaxy S7'ye özellikle yer verdik. Zira performans olarak Z2 Play'den iki katı fazla çalışan S7, hala hatırı sayılır bir amiral gemisi ve fiyatı da Z2 Play'in altında. Burada yeniden fiyata dönüyoruz. Z2 Play'in fiyatını pahalı bulduğumuzun altını çiziyoruz ve şimdi genel kullanım deneyimi ve pil performansı notlarımıza geçiyoruz.

Moto Z2 Play'in test sonuçlarını ve karşılaştırma tablolarını, hemen yukarıdaki videoda görebilirsiniz.

Müzik, film ve oyun performansı

Öncelikle Z2 Play'in müzikal performansından bahsedersek, telefonun sınıfı için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ön yüzünde, ahizeyi hoparlör olarak kullanan telefon, evet, her ne kadar stereo ses sunmuyor olsa da, yüksek ses çıkışıyla tatmin ediyor. Elbette daha iyi bir ses kalitesi isteyenler için, bu noktada hemen Z2 Play'in Moto Mod'larından JBL SoundBoost'u önerebiliyoruz. Bu aksesuar ile müzik keyfini renklendirmeniz mümkün. Telefonda, 3.5 mm'lik kulaklık girişinin bulunması da ayrı bir artı puan getiriyor.

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Film konusuna değinecek olursak, ekran bölümünde zaten panelin AMOLED olduğunu ve renk kalibrasyonunu başarılı bulduğumuzu söylemiştik. Bu bağlamda, Z2 Play'de film veya video izlerken de büyük keyif alacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Ekranın boyut olarak da 5.5 inç olması, gayet yeterli.

Oyun noktasına geldiğimizde, Z2 Play ile orta sınıf oyunları çalıştıracağınızı tahmin etmek güç olmayacaktır. Candy Crush, Angry Birds ve benzeri oyunları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Elbette Real Racing 3, Asphalt gibi yarış ve dövüş oyunları da oynayabilirsiniz, ancak işlem ve grafik noktasında tam randıman alamayacağınızı söyleyelim.

Pil ömrü

Son olarak tüm bunların neticesinde pil ömrünün ne kadar sürdüğüne gelecek olursak, Z2 Play'in tüm gün kullanabileceğiniz bir telefon olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. İnce tasarımına rağmen içeriğinde 3000 mAh kapasitesinde batarya bulunduran telefon, tek şarjla akşamı getirmenizi sağlıyor. Elbette burada da farklı kullanım senaryoları devreye giriyor. Yine de, Z2 Play'in pil ömrüyle oyuncular için ideal olduğunu söyleyebiliriz.

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Şöyle ki, telefonla yaptığımız kullanım testimizde, tam 9 saat 16 dakikayı gören Z2 Play, 90 dakikalık Full HD video testimiz sonucunda da bataryanın yalnızca yüzde 10'unu tüketti. Küçük bir kıyaslama yapabilmeniz için, aynı testte Galaxy S8 Plus'ta yüzde 11'lik bir kayıp gördüğümüzü de not olarak iletelim.

Bu bölümü kapatmadan önce, Z2 Play'de hızlı şarj özelliği bulunduğunu, 30 dakika içinde telefonun bataryasının yarısını doldurabileceğinizi, tamamını ise 1 saat 36 dakikada doldurabildiğimizi belirtelim.

Kamera

Kamera konusu -yine fiyatla ilişkilendirecek olursak- Z2 Play'in en zayıf noktasını oluşturuyor diyebiliriz. Elbette orta sınıf telefonlara indirgersek, rakipleriyle arasında iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz.

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Telefonda 12 MP boyutunda arka sensör yer alıyor. f/1.7 diyafram açıklığının sahibi olan kamera, lazer otofokus ve faz algılamalı otofokusu bir arada sunuyor. HDR, coğrafi etiketleme, panorama gibi özellikler yerli yerinde bulunuyor. Ayrıca bir ağır çekim menüsü ve manüel mod seçimi de mevcut.

Moto Z2 Play'de dikkat çeken bir nokta, arka kamerada yer alan çift tonlu çift LED flaşın, ön kamerada da yer alması oluyor. Böylece karanlık selfie veya görüntülü görüşmelere, bu telefonla veda edebiliyorsunuz. Ön kameranın boyutu ise 5 megapiksel, onu da iletelim.

Video noktasında ise, Z2 Play ile 4K video kaydı yapabileceğinizi, ancak bunun 30 kare ile sınırlı olacağını da söyleyelim. Yine ön kamera ile de 1080p video kaydı yapabiliyorsunuz.

Teknik konuyu aktardığımıza göre, kameranın performansına ilişkin birkaç yorumda bulunabiliriz. Açıkçası, telefonun kamera yetenekleri kısıtlı. Mesela kamerada manüel mod bulunuyor, ancak kullanımınıza işlevsellik bakımında fazla bir şey katmıyor. Öte yandan telefonda optik imaj sabitleyici de yer almıyor. Bu da video kaydı yaparken hareketli anlarda sorun yaşatıyor.

Düşük ışıklı ortamlarda HDR fotoğraflar çekerken kamera ağır davranıyor ve genel fotoğraf çekimlerinde de çok fazla keskinlik ve ayrıntı zenginliği aramamak gerekiyor. Bunları bir kenara koyarsak, Z2 Play gün ışığında güzel fotoğraflar çekiyor. Manzara ve makro çekimlerinde, iyi ışık koşullarında iyi bir renk üretimi sağlıyor. Düşük ışık performansı ise, kuşkusuz sınıfındaki diğer modeller gibi, pek parlak değil.

Moto Z2 Play ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videoda görebilirsiniz.

Motorola Moto Z2 Play Teknik Özellikleri Ürün Modeli Motorola Moto Z2 Play Ürün Türü Cep Telefonu CHIP Online Notu 86 Üretici Motorola Firma Lenovo Türkiye (216) 570 01 00 İşletim Sistemi Android 7.1.1 İşlemci Qualcomm Snapdragon 625 Çekirdek (CPU) 8 İşlemci Hızı 2.2 GHz Ekran Teknolojisi Super AMOLED Ekran Boyutu 5.5 inç Ekran Çözünürlüğü 1920 × 1080 px Grafik İşlemci Adreno 506 Bellek (RAM) 4 GB Dahili Depolama 64 GB Arttırılabilir Depolama 256 GB Ön Kamera 5.0 MP Arka Kamera 12 MP Çift Hat Yok Wi-Fi Var NFC Var GPS Var LTE (4G) Var HDMI (MHL) Yok Bluetooth Var FM Radyo Var Konuşma Süresi 30:00 saat Boyutlar 76 × 156 × 6 mm Ağırlık 145 gr.

Alternatifleri

Moto Z2 Play'e alternatif olarak Samsung Galaxy C7 Pro, Xiaomi Mi 6 veya 7, Galaxy S7 gibi modelleri tercih edebilirsiniz. Eğer Moto Mod'ları kullanabileceğiniz bir alternatif arıyorsanız ise, size Moto Z Play'i önerebiliriz.