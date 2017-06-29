Özetle

Konu müzikal performans olduğunda ise, potada incelenmesi gereken çok sayıda ürün ve alternatif yöntem olduğunu da söylemek lazım. Evet, vokal sesler ve enstrümantal müzikten keyif alıyorsunuz, ancak fiyat/performans olarak değerlendirdiğimizde, çok da tatmin edici durmuyor doğrusu.

Sonuç olarak Philips izzy Multiroom ses sistemi, başta da söylediğimiz gibi çoklu oda ses sistemi dendiğinde ilk 10'a girecek bir ürün. Bunun en büyük sebebi kuşkusuz çok kolay kurulabilmesi. Eğer böylesi bir grup ses sistemi arıyor, kompakt olmasını ve sizi bağlantı karmaşasıyla uğraştırmamasını istiyorsanız, tercih edebilirsiniz.

Kimler Almalı

Philips izzy Multiroom ses sistemi, özellikle çoklu oda kullanımları için rahatlıkla tercih edilecek bir çözüm. Eğer arayışınız bu yönde ise, listenizin başında yer alabilir. Ancak ses konusunda ondan daha başarılı model ve seçenekler var. Önceliğiniz ses kalitesi ise, farklı modellere bakabilirsiniz.

Çoklu oda ses sistemi dendiğinde ilk 10'a girecek Philips izzy'yi inceledik.

Çoklu oda ses sistemi arıyor ve alternatiflerinizi geniş tutmak istiyorsanız, bugün inceleyeceğimiz Philips izzy Multiroom ses sistemi en basit örneklerden biri olacak. Kafa karıştırıcı Wi-Fi kurulum sürecine dayanmayan, herhangi bir uygulama veya yazılım gerektirmeyen izzy ses sistemi, ister tekil ister çoğul oda kullanımlarına müsait yapısıyla seçimi tamamen size bırakıyor.

Philips'in izzy Multiroom ses sistemi ailesi oldukça kalabalık. Ancak bizim temel alacağımız ürün BM5 modeli. Öte yandan incelememiz için bir set halinde gelen BM5, yanında BM6W ve BM6B mobil hoparlörünü bulunduruyor. Bu ürünlerin her birini tekil olarak kullanabileceğiniz gibi, grup halinde de kullanabiliyorsunuz. Hepsinden bahsedeceğiz, ancak önce tasarımlarına değinelim.

Tasarım

izzy Multiroom ses sisteminin BM5 modeli, diğer mobil hoparlörlere kıyasla daha merkezi konumda. Zira diğer mobil hoparlörleri ona bağlayabiliyorsunuz. (Elbette onları da tekil olarak kullanabilirsiniz.) BM6W ve BM6B mobil hoparlörlerin kablosuz yapısına karşın, BM5 elektriğe bağlı çalışıyor. Yani onu konumlandıracağınız yerde elektrik prizi olması gerekli. Ancak bunun dışında başka bağa ihtiyacı yok.

Elimizde siyah renkli bulunan cihaz, kübik yapısı ve kaliteli malzemesiyle tipik Philips çizgisini yansıtırken, uydu hoparlörler de siyah ve beyaz renk seçenekleriyle ona eşlik ediyor. Cihazın üzerinde bir ses tekerleği yer alıyor; alt kısımda da güç, play/pause, Bluetooth ve Group tuşları bulunuyor. Mobil hoparlörlerde ise tek fark, ses tekerleğinin yerini ses tuşlarına bırakması. Ayrıca bu arada, her 3 cihazda da 3.5 mm'lik ses girişi olduğunu söyleyelim ve şimdi cihazların nasıl kullanıldığından bahsedelim.

Kolay kullanım

izzy ses sisteminin en önemli kısmı kurulum ve kullanımı oldukça basit kılması. Tekil olarak kullanmayı tercih ederseniz tek yapmanız gereken, cihazın üzerindeki Bluetooth tuşuna basıp telefonunuz veya diğer Bluetooth uyumlu müzik kaynağıyla eşleştirmek oluyor. Eğer grup olarak kullanacaksanız ise, bundan pek farkı yok. Setin üzerinde yer alan Group tuşu bunun için var.

Bizim elimizde 3'lü set halinde bulunan ses sistemini, yine telefonunuzla Bluetooth yoluyla eşleştiriyorsunuz. Sonrasında sisteme diğer uydu hoparlörlerini bağlamak isterseniz, cihazın Group tuşuna basarak grup modunu açıyorsunuz. Artık her bir hoparlörü Group tuşuna basarak sisteme dahil edebilir ve müziği evin herhangi bir odasına taşıyabilirsiniz.

Philips'in izzy ses sistemi ailesinden 5 adede kadar hoparlöre bu sistem içinde rol verebiliyorsunuz. Bu sayede evin tüm odalarını müzikle doldurabileceğiniz gibi, dilerseniz tüm cihazları tek bir odada kablosuz ses sistemi kurmak için de kullanabilirsiniz.

Eğer ilk senaryo size daha çekici geldiyse, her bir odadaki hoparlörü ana hoparlör olarak değiştirebileceğinizi de söyleyelim. Bunun için yalnızca hoparlör üzerindeki Bluetooth tuşuna basarak cihazınızla eşleştirmeniz yeterli oluyor. Böylece diğer hoparlörler ona ayak uyduruyorlar.

Performans

izzy ses sisteminin ses performansı hakkında, her bir cihaz ayrı ayrı satıldığı ve ayrı ayrı kullanılabildiği için tekil olarak bahsetmek gerekiyor fakat açıkça söylemek gerekiyor ki, bir bütün halinde çok daha iyi bir görüntü sergiliyorlar. BM5, oyunda ana merkez üssü olarak yer alıyor ve sistemin bas merkezini oluşturduğu için mobil hoparlörlerden bu noktada ayrılıyor. Ancak tekil kullanımda, butik ses ihtiyacını karşılayacak ölçüde performans gösteriyor.

Mobil hoparlörler ise, vokal seslerde kendini gösteriyor ve mobil kullanım noktasında beklentiyi karşılıyorlar. Bunları prize bağlı kullanırsanız üzerindeki çift hoparlörler 7.5W gücünde çalışırken, pilde kullanırsanız toplamda 5W ses gücü sunuyorlar. Yaptığımız denemelerde her iki kullanım senaryosu arasında ciddi ses kalitesi farkı olduğunu söyleyebiliriz.

Eğer evinizde ayrı ayrı odalarda kullanmak üzere bu tür bir ses sistemi arıyorsanız, o zaman size tavsiyemiz tüm hoparlörleri BM5 şeklinde seçmeniz. Böylece tekil kullanımda da daha dengeli ses alabilirsiniz. Ha, tek oda için kompakt bir çözüm arıyor ve cihazları dışarıda, mobil olarak da kullanmayı düşünüyorsanız, o halde BM5'in yanına BM6'ları da koyabilirsiniz.

Bu arada ister tekli kullanın ister çoklu, sistemin genel olarak bas performansını pek beğenmediğimizi, ondan derin baslar beklememeniz gerektiğini söyleyelim. Ancak vokal seslerde güzel iş çıkartıyor.

Kullanım ve diğer özellikler

izzy ses sistemi, özellikle kurulum ve kullanım noktasında herhangi bir uygulama gerektirmemesi sebebiyle iyi iş çıkartıyor. Telefonunuza tek tuşla bağlayabiliyor ve sonrasında artık telefon üzerinden yönetiyorsunuz. Ancak şarkı değiştirme ve ses açma / kısma gibi işlevlerde kısa da olsa bir gecikme süresiyle karşılaştığımızı söyleyelim. Şarkı değiştirmek veya sesi kısmak istediğinizde, 3 - 4 saniyelik bir gecikme yaşayabiliyorsunuz. Bu gecikme elbette pek çok noktada karşınıza çıkabiliyor. Örneğin video klip izliyorsanız, senkron kaymasıyla karşılaşıyorsunuz. Yine bunun yanında film noktasında da öyle kez. O nedenle bu cihaz tamamen müzik için kullanacağınız bir sistem olacak.

Öte yandan ana hoparlör üzerinden sesi kısarsanız, diğer hoparlörlerin ses seviyesini de manüel olarak değiştirmeniz gerekiyor. Hepsine aynı anda müdahale etmek istediğinizde, sesi müzik kaynağından kısmanız gerekli.

Son olarak BM6 mobil hoparlörlerin su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu söyleyelim. IPX4 sertifikasının sahibi olan bu cihazlar, havuz kenarında rahatlıkla kullanılabilirler. Yine bu mobil hoparlörlerin pil süresinin de tekil olarak kullanıldığında 8 saat, grup içinde kullanıldığında ise 4 saat civarında olduğunu söyleyelim.

Philips izzy Multiroom Ses Sistemi Teknik Özellikleri Ürün Modeli Philips izzy Multiroom Ses Sistemi Ürün Türü Hoparlör CHIP Online Notu 76 Üretici Philips Firma Philips (216) 522 18 25 Teknik Detaylar Hoparlör (BM5) 2 x 2.5" Hoparlör (BM6W/B) 2 x 7.5W (prizde), 2 x 5W (mobil) Bağlantı Bluetooth Pil Ömrü (BM6W/B) 8 saat (Bluetooth), 4 saat (multiroom) Uyumluluk Akıllı telefon, tablet, PC, müzik cihazları Boyutlar (BM5) 165 x 118 x 165 mm Boyutlar (BM6W/B) 92 x 92 x 200 mm Ağırlık (BM5) 1.1 kg. Ağırlık (BM6W/B) 600 gr.

Alternatifleri

Philips izzy Multiroom ses sistemine alternatif olarak Jam Heavy Metal modeline göz atabilirsiniz.