Özetle

Soundcast VG1, kompakt ve dayanıklı Bluetooth hoparlörler arasında kendine iyi bir yer ediniyor. Çok yönlü kullanım sağlaması ve ses performansıyla da beğendiğimiz VG1, 970 TL civarında fiyatla bulunabiliyor. Elbette kendisinden daha uygun fiyatlı Bluetooth hoparlörler de mevcut, ancak suya ve darbeye dayanıklı olması ile ses performansı açısından VG1, bunların pek çoğundan ayrılıyor. O nedenle böylesi bir hoparlör arayanların ilgisini çekecektir şeklinde düşünüyoruz.

Kimler Almalı

İyi bir ses performansı sunan, ayrıca suya ve darbeye dayanıklı yapıda bir Bluetooth hoparlör arayanlar, Soundcast VG1'i beğeneceklerdir.

Suya ve darbeye dayanıklı kompakt Bluetooth hoparlör arayanlara özel Soundcast VG1'i inceledik.

Bluetooth hoparlörler artık o kadar çok çeşit ve marka altında karşımıza çıkıyor ki, ses konusunda herhangi bir ürün aradığınızda pek çok platformda boy boy karşınıza çıkıyorlar. Bizim de test merkezimizin uğrak ürünlerinden olan Bluetooth hoparlörlerden bugün, Soundcast VG1'i inceleyeceğiz.

Hatırlarsanız daha önce Soundcast'in VG7 isimli koni şeklinde büyükçe bir Bluetooth hoparlörünü inceleme fırsatı bulmuştuk. Bugün elimizdeki ürün ise, ondan bir hayli küçük ve kompakt bir cihaz. Kağıt üzerinde; yüksek ses kalitesi, uzun pil ömrü ve suya karşı dayanıklı yapısı ile dikkat çekici duran VG1, bakalım pratikte de öyle mi?

Tasarım

Önce VG1'in tasarımına yakından bakalım. Kauçuk malzemeden oluşan çevresiyle dayanıklı yapıda tasarlanan VG1, böylece yere düşse de herhangi bir zarar görmüyor. Ayrıca bu kauçuk yapı, ona retro bir görünüm de kazandırmış. Ön yüzünde gümüş metal ızgaraları ve Soundcast logosu dikkat çekerken, bu görünüm bize nispeten Marshall'ın kablosuz hoparlörlerinin tasarımını anımsatıyor.

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Elinize alıp rahatlıkla yanınızda taşıyabileceğiniz boyutlarda olan VG1, ayrıca 450 gram ağırlığıyla da gayet taşınabilir ölçüde. Böylece dilerseniz onu çantanızda da sürekli taşıyabilirsiniz. IP67 sertifikasının sahibi olan VG1, böylece suya karşı da dayanıklı yapıda olduğunu gösteriyor. Yani yağmurda veya havuz kenarında size eşlik edebilen VG1, 1 metreye kadar suya düştüğünde zarar görmüyor.

VG1, Bluetooth destekli bir hoparlör olsa da elbette kablolu seçenekler de sunuyor. 3.5 mm bağlantıları yoluyla ondan kablolu olarak da faydalanabiliyorsunuz. Bundan, özellikle stereo ses ele etmek için iki adet VG1'i kablolu olarak bağlayarak da faydalanabilirsiniz.

Üst kısmında da kontrol tuşlarını bulunduran VG1, burada bizlere eşleştirme düğmesi, duraklatma, oynatma ve ses açma ile kapama tuşlarını sunuyor. Ancak mesela şarkılar arasında ileri veya geri hareket etmek isterseniz, bunu telefonunuzdan yapmanız gerekecek, zira tuşlar arasında bunlar bulunmuyor.

Ses kalitesi

VG1'in ses kalitesinden bahsedersek, hemen yekten söyleyelim: Hayır, yüksek kaliteli değil, ancak bağımsız, mobil, yani pille çalışan bir taşınabilir hoparlör ölçüsünde bakacak olursak, gerçekten gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Arka taraftaki basit pasif radyatörden beklediğimizden daha fazla bas seviyesi elde ederken, ön yüzde yer alan ikiz 2 inçlik alüminyum konik sürücüler de sağlam seviyede yüksek ve orta tonlar sunabiliyor.

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Öte yandan cihazın ses seviyesi de yüksek. Sesi maksimum seviyeye ulaştırdığınızda, küçük bir odada istediğinizden daha fazla ses olabiliyor. Açık havadaysa ses seviyesi 20 metreye kadar erişebiliyor. Buradan hareketle VG1'i otomobili için kompakt bir çözüm olarak kullanmak isteyenler de olabilir. Elbette VG1 bunun için de uygun. Fakat, sesin tek bir noktadan geliyor olması, sizi pek tatmin etmeyebilir; onu da söylemek gerek.

Bu bölümü kapatmadan önce son olarak VG1 ile de maksimum ses seviyesinde distorsiyon oluşabildiğini ve bunun dinlediğiniz müzik türüyle de ilişkili olduğunu söyleyelim ve şimdi VG1'in pil performansına değinelim.

Pil ömrü

Soundcast, VG1 için kabaca 15 saate kadar pil ömrü iddiasında. Ancak elbette aldığınız sonuçlar farklı senaryolara göre değişiyor. Bunda özellikle kablolu ve kablosuz oynatma biçiminizin ve hoparlörün ses seviyesinin önemi büyük.

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Bizim yaptığımız test neticesinde, VG1, 10 saat civarında bir pil performansı gösterdi. Senaryomuzda farklı müzik türlerinden bir oynatma listesi yer alıyorken, ses seviyesi de yüzde 60 – 70 arasında bulunuyordu.

10 saat süre sizin için yeterli değilse, sesi biraz daha kısmanız gerekecek. Bir diğer test senaryomuzda, Soundcast VG1'i tüm gece açık bıraktık. Ses seviyesini de yüzde 50 seviyesinde ayarladık. Sabah kontrol ettiğimizde (10 saat sonra), VG1 halen çalışmayı sürdürüyordu. Böylece bu ses seviyesinde hemen hemen tam gün kullanabileceğiniz bir hoparlör; fakat partilerseniz, çok daha çabuk tükenecektir.

Soundcast VG1 Teknik Özellikleri Ürün Modeli Soundcast VG1 Ürün Türü Hoparlör CHIP Online Notu 84 Üretici Soundcast Teknik Detaylar Tip Kablosuz Hoparlör Frekans Tepkisi 80 Hz – 20 KHz Bağlantı Bluetooth 4.2, USB, 3.5 mm, güç girişi Hoparlör 2 adet Su Koruması Evet (IP67) Boyutlar 173 x 59 x 74 mm Ağırlık 453 gr.

Alternatifleri

Daha uygun fiyatlı bir alternatif arayan müzikseverler, JBL Flip4 modelini de yakından incelemek isteyebilirler.