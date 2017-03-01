Özetle

TP-Link TL-WPS510U'nun fiyatı ise 245 TL dolaylarında. Bu noktada bu cihazın fiyatının biraz daha düşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zira piyasada yakın fiyata Wi-Fi yeteneği de bulunan lazer yazıcılar yer alıyor. Ha, elbette var olan yazıcınızdan vazgeçmek istemiyorsanız bu cihaz tabii ki oldukça yarar sağlayacaktır.

TP-Link TL-WPS510U, kablosuz yeteneği olmayan yazıcılar için iyi haber. Eğer ev veya ofisinizde böylesi bir yazıcı varsa, bu cihaz ile onu kolaylıkla kablosuz hale getirebilirsiniz. Cihazın performansında da herhangi bir sıkıntı gözlemlemedik. Kolaylıkla kurulup kullanılabilir yapısıyla da oldukça kullanışlı.

Kimler Almalı

TP-Link TL-WPS510U, Wi-Fi yeteneği olmayan yazıcısına kablosuz ağ yetenekleri kazandırmak isteyen kullanıcılara göre.

Kablosuz bağlantı özelliği bulunmayan yazıcınızı kablosuza çeviren Print Server'ı inceliyoruz.

Evinizde veya ofisinizde bir yazıcınız var, ancak kablosuz bağlantı desteği sunmuyor. İşte tam bu noktada elimizdeki ürün devreye giriyor. Yaklaşık cep boyutunda bir Print Server olan TP-Link TL-WPS510U, kablosuz bağlantı desteği olmayan yazıcınıza bu yeteneği kolaylıkla kazandırabiliyor.

Oldukça kompakt boyutta olmasıyla yazıcıya bağladığınızda unutabileceğiniz cihaz, gayet kolay bir kuruluma sahip. USB bağlantı noktasıyla yazıcınıza bağlayabileceğiniz bu minik cihaz, adım adım yönlendiren kurulum programıyla da sıkıntı yaşatmıyor. Eğer yine de kuramıyorsanız, TP-Link www.kolaykurulum.net internet sitesiyle de kuruluma yardımcı oluyor.

Üzerinde 1 harici anten bulunduran ve 150 Mbps teorik hıza kadar kablosuz veri iletişimi sağlayan cihaz, bununla yazıcınız için yeterli performansı sağlıyor. TP-Link TL-WPS510U'yu yazıcınıza bağladıktan sonra, evin veya ofisin herhangi bir yerine kablolama derdi olmaksızın yazıcınız konumlandırabiliyorsunuz. Yani artık yazıcının illa bir PC'ye bağlı olması gerekmiyor. Böylece ağa dahil ettiğiniz yazıcıya, ağda bulunan diğer bilgisayarlardan yazdırma isteği gönderebiliyorsunuz.

İşletim sistemi uyumsuzluğu konusunda da endişe gerektirmeyen TP-Link TL-WPS510U, Windows 7'den 10'a, Mac OS X'ten Linux'e işletim sistemlerini destekliyor.

Wi-Fi 802.11 b/g/n standartlarını kullanan TP-Link TL-WPS510U, ayrıca kablosuz ağlardaki mevcut güvenlik şifreleme yöntemleri olan WEP ve WPA'yı da destekliyor.

TP-Link'in söylediğine göre bu cihaz şu an satışta olan tüm yazıcılar ile büyük ölçüde uyumluluk gösteriyor. Ancak yine de bu cihazın yazıcınızla uyumlu olup olmadığını, TP-Link'in sitesi üzerinde yer alan Uyumluluk Listesi'nden öğrenebiliyorsunuz.

TP-Link TL-WPS510U Teknik Özellikleri Ürün Modeli TP-Link TL-WPS510U Ürün Türü ADSL Modem CHIP Online Notu 85 Üretici TP-Link Firma TP-Link (216) 548 11 32 Teknik Detaylar Arabirim USB 2.0 Standart 802.11 b/g/n Hız 150 Mbps Frekans 2.4 GHz Anten 1 adet Boyutlar 65 x 40 x 19 mm

Alternatifleri

TP-Link TL-WPS510U'ya alternatif olarak daha uygun fiyatlı model olan Dark NTPS1U Print Server'ını da değerlendirebilirsiniz.