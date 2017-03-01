Oynat Galaksinin Koruyucuları 2 - Fragman Koruyucular bu kez Peter Quill'in babasının peşinde...

Galaksinin Koruyucuları 2 - Fragman

Koruyucular bu kez Peter Quill'in babasının peşinde...

Galaksinin Koruyucuları 2, yapımcılığını Marvel Studios'un dağıtımını ise Walt Disney Studios Motion Pictures'ın yaptığı, Marvel Comics süper kahraman takımı Galaksinin Koruyucuları'ndan uyarlanan 2017 yapımı Amerikan süper kahraman filmi. Film 2014 yapımı Galaksinin Koruyucuları filminin devam filmi ve Marvel Cinematic Universe'in 15. filmi. James Gunn tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosunda Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel (seslendirme), Bradley Cooper (seslendirme), Michael Rooker, Karen Gillan, Sean Gunn, Glenn Close, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan ve Kurt Russell yer almakta.

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