BlackBerry Mercury, Canlı Canlı Göründü!

BlackBerry'nin yeni telefonu Mercury, detaylarıyla MWC 2017'de ortaya çıkacak. Ama daha şimdiden bu TV dizisinde göründü!

BlackBerry Mercury, Komedi Dizisinde Göründü!

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