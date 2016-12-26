Consumer Reports, Yeni MacBook'u Tavsiye Etmedi

Apple, tarihinde ilk kez, bu önemli kuruluştan "tavsiye ediyoruz" etiketini almayı başaramadı. Hem de bakın, hangi cihazıyla...

Consumer Reports, Yeni MacBook'u Tavsiye Etmedi

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Consumer Reports, Yeni MacBook'u Tavsiye Etmedi

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