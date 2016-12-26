Consumer Reports, Yeni MacBook'u Tavsiye Etmedi
Apple, tarihinde ilk kez, bu önemli kuruluştan "tavsiye ediyoruz" etiketini almayı başaramadı. Hem de bakın, hangi cihazıyla...
Piyasadaki neredeyse en detaylı dizüstü bilgisayar testlerini yapan Consumer Reports, Apple'ın yeni MacBook Pro bilgisayarının pil ömrü problemlerine sahip olduğunu doğruladı. Sonuç olarak, Consumer Reports, tarihinde ilk defa bir Apple cihzına "tavsiye ediyoruz" etiketi vermedi.
Testler Apple'ın yeni MacBook Pro modellerinin üçünü de içeriyordu: Touch Bar içermeyen 13-inç MacBook Pro ve dizüstü bilgisayarın klavyesine entegre edilmiş yeni tür dokunmatik ekran olan Touch Bar'lı 13 ve 15-inç modeller.
Consumer Report durumu şöyle açıkladı: "MacBook Pro'nun pil ömrü testleri her denemede daha da tutarsız sonuçlar verdi. Örneğin, ard arda üç kez yapılan bir dizi testte... Touch Bar'lı 13 inçlik model ilk denemede 16 saat, ikinci sırada 12.75 saat ve üçüncü sırada ise sadece 3.75 saat çalışıyordu. Dokunmatik Çubuğu olmayan 13 inçlik model, bir denemede 19.5 saat çalışırken diğerinde sadece 4.5 saat çalışıyordu. Ve 15 inçlik dizüstü bilgisayarların numaraları 18.5 ila 8 saat arasında değişiyordu.
Bunlar sadece sonuçlardan birkaçı; Bu dizüstü bilgisayarlarda pil ömrünü tekrar tekrar test ettik."
Consumer Reports test programları kullanmaktansa, kullanıcıların normal yaşamda yapacakları işlemleri yaparak testleri gerçekleştiriyor. Örneğin bilgisayarın kapağını açıp Chrome'u kullanarak internette dolaşıyorlar. Testlere göre cihazı en son sürüm yazılımlarla güncellemek de pil problemini gidermeye yetmiyor...
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın