LG G6, Daha İnce Çerçeve ve USB-C'yle Gelecek!
Bu ayki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak olan LG'nin yeni amiral gemisi G6, büyük bir ihtimalle beklenen bu özelliği de sunacak!
LG G6'dan sızan yeni bir prototip, bu ayki MWC'de tanıtılması beklenen telefonla ilgili önemli bilgiler verdi.
Prototip, LG G6'nın ekranının etrafındaki kısmın inceleceğini doğrularken, ekran boyutunun 5,7 inç olacağını tekrarladı. Görüntülerde telefonun arka yüzü plastik olsa da, bunun cihaz tanıtılmadan önce değişeceğini düşünüyoruz. Cihazın gövdesinin metal olduğunu daha önce görmüştük. Sızıntı, G6'nın arka yüzünde çift kamera ve bir parmak izi sensörünün bulunacağını da doğruladı.
LG G6'nın USB-C üzerinden şarj olacağı görünürken pilin çıkmayacağına dair dedikoduların muhtemelen doğru olduğu anlaşılıyor. Bunun bazı LG hayranlarını üzeceğini biliyoruz, özellikle LG'nin çıkan pillerle tanındığını düşünürsek.
Telefonun alt tarafında bir adet hoparlör bulunuyor. Fotoğraflarda cihazın üst kısmı görünmüyor ancak sızıntının sahibine göre burada bir kulaklık girişi var. Droid Life'tan gelen bu görüntülerin gerçek LG G6'ya ait olduğunu doğrulamanın bir yolu şimdilik yok, bu yüzden kuşkuyu elden bırakmamakta fayda var.
LG G6, 26 Şubat'ta başlayan MWC'de tanıtıldığında yeni amiral gemisinin tüm detaylarını sizinle paylaşabileceğiz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
5000mah pil koymadıklari sürece eskisine devam.