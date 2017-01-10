Razer CEO'su: "İki Prototipimiz Çalındı"
CES standından ürünleri çalındığını iddia eden şirket, bu işin peşini bırakacak gibi görünmüyor!
Geçen hafta Las Vegas'ta gerçekleştirilen CES'te çok sayıda tanıtım yapıldı, bu sayede harika teknolojilerle tanıştık. En son ürünlerini tanıtan firmalardan biri olan Razer, haftayı üzgün bir biçimde kapattı.
Razer'ın CEO'su Min-Liang Tan, yaptığı bir açıklamada firmanın iki prototipinin CES standından çalındığını söyledi. Tan, Facebook'taki gönderisinde şunları söyledi:
"CES standımızdaki prototiplerimizden ikisinin çalındığına dair henüz bilgi aldım.
Gerekli raporları doldurduk ve şu an sergi yönetimiyle ve hukuki yaptırım birimleriyle çalışma içerisindeyiz.
Razer'da oyunu sıkı ve kurallarına uygun olarak oynuyoruz. Takımlarımız bu birimleri konseptleştirip geliştirmek için aylarını harcadılar ve en iyisini sunmak için sınırlarımızı zorlamış olmaktan gurur duyuyoruz.
Hırsızlık veya endüstriyel casusluğa çok ciddi bir biçimde yaklaşıyoruz - bu bir hiledir ve hile bize pek uymaz. Bu tür suçların cezaları ıstırap verecek derecede yüksektir ve bunu yapan kimse, pek akıllı olmadığı açıktır.
Sergiye katıldıysanız ve/veya bilgi sağlayabileceğinizi düşünüyorsanız, lütfen bize legal@razerzone.com adresinden ulaşın. Vereceğiniz tüm bilgiler, en sıkı biçimde saklanacaktır."
Belirtildiği gibi CES çalışanları ve yetkililerle birlikte çalışan Razer, kaybolan cihazlarını aramayı sürdürüyor. Tan, hangi cihazların kaybolduğunu açıklamıyor ancak firmanın CES'teki iki prototipiyle övgü topladığını görmüştük. Bu cihazlardan biri, 4K çözünürlüklü üç 17,3 inç'lik ekranla gelen Project Valerie, diğeri ise oyun deneyimini tüm odanıza yayan Project Ariana idi.
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