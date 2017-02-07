Samsung'un Katlanan Ekranlı Cep Hayali!

Samsung'un hayatımıza sokacağı "katlanabilir ekranlı telefonlar" belki de bu patentteki gibi olacak!

Samsung'un Katlanan Ekranlı Cep Hayali!

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