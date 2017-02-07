Samsung'un Katlanan Ekranlı Cep Hayali!
Samsung'un hayatımıza sokacağı "katlanabilir ekranlı telefonlar" belki de bu patentteki gibi olacak!
Katlanabilen ve esneyebilen ekranlar, Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı teknolojilerden biri. Şimdiye kadar bu teknolojiyle ilgili çeşitli patentlere rastladık, ancak firmanın en son ortaya çıkan patent başvurusundakiler biraz farklı.
Başvurusu ABD Patent Ofisi'nde 9 Haziran 2015'te yapılan patent, mekanik menteşeyle desteklenen katlanabilen ekranlı bir cihazı tarif ediyor. Patentte anlatılardan cihazın ekranının içe doğru katlandığı anlaşılıyor.
Samsung'un yanında, LG'nin de katlanabilen ekranlı tabletler, telefonlar ve melez cihazlar üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bununla birlikte Samsung'un yarışta önde olduğunu söyleyebiliriz, zira firmanın ilk bükülebilir cihazı 2017'nin üçüncü çeyreğinde tanıtılabilir.
Zeynel A. Öztürk
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