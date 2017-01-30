Tek Kasa, İki Canavar Sistem, BMW Alacak Bir Fiyat!
Belki de şimdiye dek gördüğümüz en güçlü bilgisayar olan 8Pack OrionX'i satın almak için, neredeyse bir BMW parasını gözden çıkartmanız gerekli!
Özel bilgisayarlar toplayan Overclockers UK, süper güçlü bir bilgisayar yapmak isteği ile yola çıktı ve tasarladıkları 8Pack OrionX ile bunu başardılar. Tek bir kasanın içinde iki bilgisayar bulunduran teknolojinin fiyatı 30.000 dolar.
Yanlış duymadınız, bu parayla yeni bir BMW alabilirsiniz. Tahmin edeceğiniz gibi Overclockers bu bilgisayarın kasasının içine sığdırabildiği her şeyi koydu. Aynı anda iki sistem çalıştıran bilgisayarda, hem oyun oynayabilir, hem de video işleyebilirsiniz. Bilgisayarın bu ağır yükleri kaldırabilmesi için ayrıca kasada üç adet su soğutma sistemi bulunuyor.
Kasanın içindeki ana bilgisayarın işlemcisi, en az 4.4GHz'ye overclock'lanmış bir Intel Core i7-6950X, işlem yükü arttıkça gücü de artıyor. Birincil anakart ise Asus Rampage V Edition 10 Intel X99.
Bellek ise sekiz adet Corsair Dominator Platinum, toplam 64GB. Kasada üç adet Nvidia Titan X (Pascal) ekran kartı var, Tri-SLI teknolojisi ile birlikte çalışan üçlünün her biri 2000MHz'ye overclock edilmiş. Bu canavar ekran kartlarının üç tanesi yetmiyorsa dördüncüsü için de boş bir yer var.
Depolama ise 1.2TB Intel 750 PCIe NVMe SSD, iki adet 1TB Samsung 850 Pro SSD ve 10TB HDD'den oluşuyor.
Beklendiği gibi, 8Pack OrionX Windows 10 ile "kök söktürüyor."
Tek Kasada İkinci Bir Bilgisayar
Kasada bulunan ikincil bilgisayar da ayrı bir canavar. Intel Core i7-7700K işlemci 5.1GHz'ye overclock'lanmış, bir Asus ROG Strix Z270I Gaming anakartı üzerinde çalışıyor.
Sistem belleği 16GB Corsair Dominator Platinum, ekran kartı ise Nvidia Titan X (Pascal).
Depolama ise iki adet Samsung 960 Polaris 512GB NVMe SSD, ve 10TB HDD'den oluşuyor.
Doğal olarak Overclockers, bu birleşik iki canavarı besleyebilmek için süper bir güç kaynağına ihtiyaç duymuş. Tüm sistem Super Flower Leadex '8Pack Edition' 2000W PSU ile çalışıyor.
Tüm işlemciler kendine ait su soğutma kaynağına sahip, aynı şekilde ekran kartları da su ile soğutuluyor.
Kısacası bu bilgisayar gerçekten hayranlık uyandıran bir sistem olmuş. Ancak böyle bir sistem, süper yüksek kaliteli monitör, klavye, fare ve diğer aksesuarlar olmadan eksik kalacaktır. Gerçi bu bilgisayarı satın alacak olan kişi için bu çok büyük bir sorun olmasa gerek...
Ali Ruhi Öztürk
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