Windows 10'u Kapatma Kutucuğu Oluşturun!

Windows 8'i veya Windows 10'u kapatmak için oradan oraya dolaşmaktan sıkılanlar için, tek tıkla kapatmanın yolu içeride...

Windows 10'u Kapatma Kutucuğu Oluşturun!

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