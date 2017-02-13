Xbox One Insider Preview 15031 Yayınlandı
Xbox One'a gelen yeni önizleme yapısı, konsola hangi yenilik ve değişiklikleri getirdi?
Görünüşe bakılırsa Microsoft, Xbox Insider Program'ı plana göre güncellemeye devam ediyor ve Alpha halkasına her hafta iki veya üç adet sürüm yayınlıyor.
Bugün, yeni bir sürüm yayınlandı ve sürüm kodu 12031.1003 oldu, ya da rs_xbox_dev_flight.170206-2328. Bu güncellemeyle çocuklar için zaman limiti belirleme özelliği geliyor. Ayrıca bir kaç hatayı da çözüyor. İngilizce yama notlarına buradan erişebilirsiniz.
Görüldüğü gibi, güncelleme hala söz verilen ve çok beklenen, Beam'e canlı yayın özelliğini içermiyor. Microsoft bu özelliğin yakın zamanda geleceğine söz vermişti, ancak tam olarak bir zaman belirtmemişti.
Eğer Preview Alpha halkası içindeyseniz, bugün yayınlanan güncellemeyi Ayarlar -> Sistem -> Güncellemeler kısmından indirebilirsiniz. Eğer halkaya dahil değilseniz, Insider Hub'dan Görevler ve Anketler'i tamamlayarak tırmanmanız gerekiyor. Unutmayın, eğer çok uzun aralar verirseniz bir önceki halka düşüyorsunuz.
Ali Ruhi Öztürk
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