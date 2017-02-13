Xbox One Insider Preview 15031 Yayınlandı

Xbox One'a gelen yeni önizleme yapısı, konsola hangi yenilik ve değişiklikleri getirdi?

Xbox One Insider Preview 15031 Yayınlandı

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