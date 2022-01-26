2022'in ilk sayısı bayilerde!

Fotonik bilgisayarlar, müzik besteleyen yapay zeka, dijitalleşmenin iklim savaşındaki etkisi, meterolojik tahminler için kullanılan teknolojiler, hükümetlerin kullandığı trojanlar, kara borsaya düşen güvenlik açıkları ve çip kıtlığının geldiği son noktayı anlatan makale gibi onlarca ilginç konu için CHIP 01/2022 sayısını sakın kaçırmayın!