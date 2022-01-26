2022'in ilk sayısı bayilerde!

2022'nin ilk sayısında elimizden geldiğince en sık kullanılan yazılımların ücretsiz, vazgeçemediğimiz donanımların ise uygun fiyatlı f/p alternatiflerini test ederek en ideal uygun fiyatlı seçenekleri sizlere sunmaya çalıştık. Var olan cihazlarınızı yenilemek zorunda kalmadan en performanslı şekilde kullanabilmeniz için hazırladığımız 125 etkili ipucundan oluşan kapak konumuz da yine bu konu ile ilgili. CHIP'te yer alan makalelerin zor dönemler geçirdiğimiz bir zamanda işlerinizi daha ekonomik bir şekilde devam ettirebilmesine yardımcı olacağını umuyoruz.
Geçen sayıda söz verdiğimiz gibi elbette çok kapsamlı bir Windows 11 konusunu da bu sayıya dâhil ettik. Günümüzün en değerli şeyi olan verilerinizi korumak için sizlere yardımcı olacağına inandığımız yedekleme makalesine mutlaka göz atmanızı isteriz. Bu konuyu pekiştirmek için kendi bulut yedekleme sunucunuzu nasıl oluşturabileceğinize dair pratik bir konu da yine yılın bu ilk sayısında yer alıyor. En güncel teknolojik trendlerle ilgili geliştirmelere yer verdiğimiz, dergimizin giriş sayfalarında ise fotonik bilgisayarlar, müzik besteleyen yapay zeka, dijitalleşmenin iklim savaşındaki etkisi, meterolojik tahminler için kullanılan teknolojiler, hükümetlerin kullandığı trojanlar, kara borsaya düşen güvenlik açıkları ve çip kıtlığının geldiği son noktayı anlatan yine birbirinden ilginç bir çok konu var. Bu sayımızın da yine uzun bir süre elinizden düşmeyeceğine eminiz.
Facebook'un bel kemiği nasıl kırıldı?
Arızanın perde arkasını ve teknik detaylarını dakika dakika açıklıyoruz
Fotonik bilgisayarların yükselişi!
Tarihte ilk kez yapay zekanın özel uygulamaları sayesinde optik bilgisayar çiplerine gün doğdu.
Müziğe ayak uyduran akıllı lambalar
Akıllı lambalar renk değiştirerek müziğe uyum sağlıyor. Gençler ve genç kalanlar için yepyeni bir heyecan!
Cep telefonları istihbarat servislerinin odağında
Pegasus akıllı telefonlara sızıp onlardan nasıl veri çalıyor?
Çip kıtlığı ekonomiyi bitirdi
Sorunun çözümü, sebeplerinin karmaşıklığından dolayı oldukça zor!
Derin Bakış: Birden fazla PC'de Whatsapp WhatsApp hesabı için artık dört adede kadar ek cihaz kullanmak mümkün.
Ofisteki avatarlar: Yapay iş arkadaşları
"Deep Fake" kavramını duyunca aklınıza sadece ünlülere ait sahte videolar gelmesin!
İstismara karşı koruma kötüye kullanılır mı?
Apple'ın çocuk pornografisinin yayılımını engellemek için yaptığı plan barajdaki bir delik gibi görünüyor!
Dijitalleşme iklimin korunmasına yardımcı olabilir
İklim koruma potansiyelini tam olarak kullanabilmek için daha fazla verimlilik ve netliğe ihtiyacımız var.
Sosyal medyadaki Bot tehlikesi
Araştırmacıları ve sosyologlar bizleri sosyal botların tehlikelerine karşı uyarıyor!
ARM'de Windows
ARM mimarisi ile bu yeni işlemciler Intel ve AMD'den hem daha ucuz hem de daha güçlüler.
Derin Bakış: Tarayıcıda parmak izi
Reklam şirketleri, kanvas parmak izi ve şema taşması gibi gelişmiş tekniklerle internet sörfçülerini gözetliyor.
Güvenlik açıkları, kara borsada!
Özel şirketler ve devlet kurumları, şimdiye kadar bilinmeyen güvenlik boşlukları için giderek daha büyük meblağlar ödemeye hazır.
Yapaz Zeka bir Beethoven olabilir mi?
Beethoven X için algoritmalar üstadın çalışmalarını ve etkilerini analiz etti. Pek sonuç ne oldu.
Meteoroloji tahminleri için akıllı modeller
Gelecekte iklim ve hava durumu için maliyetli hesaplama modellerinin yerini ne alacak?
Linux 30 yaşında!
Genç bir öğrencinin hobi projesi nasıl dev bir başarıya dönüştü?
Kapak Konusu: 125 Dahiyane Teknoloji Önerisi
Teknolojik cihazlarınızı ücretsiz şekilde nasıl daha verimli kullanabileceğinizi öğrenin!
CPU&GPU Rehberi
Masaüstü, mobil ve grafik işlemcilerin dev rekabet tablosu
Oyun oynamak pahalı olmak zorunda değil
Zorlu oyunlar için vurgunculuğa kapılmadan sisteminizi nasıl donatabilirsiniz?
Tamamen Ücretsiz Yaratıcılık Uygulamaları
Windows 10'un ücretsiz yazılımları multimedya projeleri için yeterli oluyor.
Teknik Sözlük: Intel Alder Lake
Windows 11 için özel CPU neler sunuyor.
Test: Etkileyici ve uygun fiyatlı telefonlar
Orta sınıfın incisi 30 akıllı telefon mercek altında.
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