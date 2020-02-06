CHIP Ocak/Şubat/Mart 2020

Bu ay ki kapak konumuzu şu an bilişim dünyasının önündeki engelleri aşmamızı sağlayacak geleceğin teknoloji trendlerine ayırmak istedik. 5G bu tip çoğu sorunu çözecek en büyük anahtarlardan biri. Dolayısıyla Avrupa'nın en büyük 5G Ar-Ge merkezlerinden birine çok özel bir ziyaret gerçekleştirip çözümün neresinde olduğumuzu konunun uzmanlarına sorduk ve yine bu ay sayfalarımıza taşıdık. Elbette gelecek denildiğinde yapay zekadan bahsetmeden de olmaz. Kemal Sunal'ı Maske filminde oynatabilen DeepFake teknolojisi gibi bu konuda çok fazla şaşırtan uygulama bulunuyor. Biz bu yazılımları kendi bilgisayarlarınızda da gerçekleştirebilmenizi istedik ve yeni sayıda bu konuya da yer vermeden geçmedik. İlgiyle takip ettiğinizi düşündüğümüz ve geleceğin teknolojilerine bakış attığımız yazı dizimizin 4. bölümünü tıb bilimine ayırdık.
Günümüze dönersek, bu ay oyun severleri mutlu edecek çok kapsamlı bir ekran kartı düellosu da gerçekleştirdik. Üç farklı bütçe için Nvidia mı AMD mi kararı vermeden önce mutlaka bu testimize bir göz atın derim ben. 2020'nin ilk sayısının ikinci testini ise tabletlere ayırdık. Biliyoruz artık yavaş yavaş popülaritelerini yitiriyorlar ama Android Q ve iPadOS 13 ile halen iyi bir taşınabilir PC alternatifiler. Bunların dışında Windows'u otomatikleştirerek zaman kazanabileceğiniz, çok farklı platformlar arası veri taşımayı kolaylaştıracak ve cep telefonlarınızı daha güvenli kullanmanızı sağlayacak makalelerimizin de ilginizi çekeceğine eminim.
"Made in China" ne kadar iyi?
Tasarruf miktarı ne kadar ve alışveriş yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor?
Doğru uyku teknolojileri
Herkesi rahat uyutmak için kullanılan teknolojilere bir bakış atıyoruz
Terör dünyasından canlı yayın
Teröristlerin korku salmak için sosyal medyayı kullanması nasıl engellenecek?
Bunu yollamak istediğinize emin misiniz?
Sanal ağlar yapay zeka ile sanal zorbalığı nasıl durduruyor?
Savaş yazılımları
Otonom silah sistemleri için yapay zeka sistemlerini kim üretecek?
Facebook para birimi Libra korkutmalı mı?
Mark Zuckerberg, Facebook'un devlet özelliklerine sahip olmasını istiyor
E-mobilite: Elektrikli Volkswagen
Elektrikli araç konusunda yavaş kalan otomotiv devi çalışmaya başladı
Dijital Brexit
Brexit dijital dünyada da bir kaos oluşturmaya gebe
Sinemaskop Windows
Aynı anda 3 PC ekranı gösterebilen LG'nin yeni monitörünü denedik
5G hayatımızı nasıl değiştirecek?
Avrupa'nın en büyük 5G AR-GE merkezlerinden birinde sorularımıza yanıt aradık
Kapak Konusu: Geleneksel problemleri çözen teknoloji trendleri
Şu an önümüzde engel gibi duran birçok şeyden kurtulmamızı sağlayacak teknolojiler
Yazı Dizisi Bölüm 4: Geleceğe Hoş geldiniz
Gelecekte tıb bilimi: Yüksek potansiyelli projeler
Chip CPU&GPU Rehberi
Masaüstü, mobil ve grafik işlemcilerin dev rekabet tablosu
PC'nizde yapay zekaya yer açın
Şaşırtıcı yapay zeka uygulamalarını kendi bilgisayarınızda çalıştırın
Komut isteminin sihrini keşfedin
Powershell ile sistem görevlerini yerine getirmek çocuk oyuncağı
Tarayıcınızdaki casuslar
İnternet kullanırken takip edilmeyi engellemenin pratik yolları
Düello: Ekran kartları
Üç farklı bütçe için Nvidia ve AMD savaşında kazanan kim olacak?
Platformlar arası veri taşımayı kolaylaştırıyoruz!
Eski PC'den yenisine, iPhone'dan Android'e ve tersine veri taşıma için en iyi ipuçları
Cep telefonunda tam güvenlik
Mobil cihazınızı en güvenli şekilde kullanmanın yollarını gösteriyoruz
RasPi 4 için dahiyane fikirler!
Her şey için artık yeterince güçlü olan mini PC'de yapabileceğiniz projeler
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Test: Her fiyat aralığı için en iyi tabletler
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İpuçları ve hileler
Read.Me ve Oyunlar
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