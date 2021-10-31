CHIP'in sonbahar sayısı bayilerde! CHIP 25 Yaşında!

Windows 11'in henüz yeni çıktığı ayda belki de Windows 10'u son kez kapak konusunu olarak işlemek istedik. Windows 11'in yeniliklerine de bir bakış attık elbette. Dizüstü PC'ler için dev bir güncelleme rehberine ek olarak bu sonbahar sayımızda en popüler tabletleri ve izlenmeden sörf yapabilmeniz için VPN servislerini karşılaştırdığımız iki büyük test de yer alıyor. Daha fazlası için CHIP 04/2021 sayısını sakın kaçırmayın!