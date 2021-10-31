CHIP'in sonbahar sayısı bayilerde! CHIP 25 Yaşında!

Windows 11'in henüz yeni çıktığı ayda belki de Windows 10'u son kez kapak konusunu olarak işlemek istedik. Windows 11'in yeniliklerine de bir bakış attık elbette. Dizüstü PC'ler için dev bir güncelleme rehberine ek olarak bu sonbahar sayımızda en popüler tabletleri ve izlenmeden sörf yapabilmeniz için VPN servislerini karşılaştırdığımız iki büyük test de yer alıyor. Daha fazlası için CHIP 04/2021 sayısını sakın kaçırmayın!

  • Mahmut Karslıoğlu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Siber Hijyen Nedir, Neden Dikkat Etmeliyiz?
Netflix, Tartışma Yaratan Filmi Cuties'i Sessiz Sedasız Gizlemiş!
Bütçe Dostu Router: Mercusys AC12
Apple Glass Yine Şaşırttı: Görüntüyü Direkt Retinaya Yansıtacak!
Samsung Galaxy S22, Ekranıyla Yeni Bir Rekor Kırabilir!

 

 