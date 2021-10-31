CHIP'in sonbahar sayısı bayilerde! CHIP 25 Yaşında!

Bu sayıda Windows 11 'e hızlı bir bakış attığımız bir makalemiz var elbette. Ancak Windows 11 üzerine detaylı bir kapak konusu için bir sayı daha beklemeniz gerekecek. O zamana kadar dünya üzerinde kullanılan tüm Windows'ların %77'den fazlasını oluşturan Windows 10 için belki de son kapak konusunu yapmak istedik. Bir süre daha yeni Windows'a geçmek istemeyenler bu şekilde sevdikleri işletim sistemlerine ekleyecekleri yeni süper güçler ile onu daha uzun yıllar kullanabilirler.
Benzer bir dev güncelleme rehberini de dizüstü bilgisayarlar için hazırladık. Böylece belki de evlerinizdeki artık size yeterli gelmeyen dizüstü bilgisayarlarınızı düşük maliyetli yükseltmeler ile tekrar nasıl ilk günkü haline dönüştürebileceğinizi anlatmaya çalıştık. Bu makalede ayrıca her tür ihtiyaçlar için de onlarca dizüstünü sizler için karşılaştırdık. Donanımsal güncelleme için bütçesini zorlamak istemeyenler ise mutlaka MX Linux makalemize bir göz atsınlar. Bu sistemi kullanarak çoğu eski bilgisayarı daha verimli kullanmak mümkün olabiliyor.
Yılın son sayısı olan bu sonbahar sayımızda en popüler tabletleri ve izlenmeden sörf yapabilmeniz için VPN servislerini karşılaştırdığımız iki büyük test de yer alıyor. Bunun dışında e-postalarınızı spam'lerden tamamen temizlemek, profesyonel kameraları bilgisayarlarınıza web kamerası olarak bağlamak ve Hyper-X ile sanal PC kurulumu üzerine pratik makaleler de yer alıyor. Severek takip ettiğinize inandığımız Trend sayfalarımız ise robotlardan kripto paralara, covid-19'dan elektrikli araçlara kadar yine bir çok ilginç genel teknoloji konusu içeriyor. Bu sayımızın da yine uzun bir süre elinizden düşmeyeceğine eminim.
Robotlar çocuklar gibi öğreniyor
Yapay zekâ eğitildiği bir görevden daha fazlasını yapabilmesi için gerçek dünya ile etkileşime girebilecek bir bedene ihtiyacı olacak.
Facebook haber servisini deniyor
Facebook yayıncılardan para karşılığı içerik satın almayı içeren ortaklıklar kullanmayı hedefliyor.
İhbar mı edelim, hack'leyelim mi?
Mesajlaşma uygulamaları sık sık yaşa dışı içeriklerin paylaşımı için kullanılıyor. Peki bu konuda ne yapmak gerekli?
İstanbul bir akıllı şehre nasıl dönüşüyor?
İstanbul'un akıllı şehir haline dönüştürülmesi için yapılanları ve gelecekte planlananları ISBAK Genel Müdürü Mesut Kızıl'a sorduk.
Windows 11'in Önündeki Perde Kalkıyor
Bu yazımızda Windows 11'in ön gösterimini detaylıca inceliyor ve ön plana çıkan yenilikleri paylaşıyoruz.
Hiçbir cihaz çipsiz çalışmaz
Mikrodenetleyici kıtlığı nedeniyle sadece otomotiv endüstrisi değil, neredeyse tüm sektörlerde üretim tesisleri durma noktasına geldi.
Çerezlerin ardından sıra kohortlarda
Google, yeni FLoC teknolojisi ile hem kişiye özel reklamların hem de gizliliğin sözünü veriyor.
Kirli kripto paralarla dönen kirli işler!
Şantajlar, çevresel zararlar, fiyat oynamaları: Bitcoin ve arkadaşları mercek altında.
Emin olmadığımızdan çok eminiz!
Biyometrik veriler benzersiz ve kişiye özel olduğundan dolayı çok mu güvenli?
İnternet ne kadar elektriğe ihtiyaç duyuyor?
İklim değişikliği sorununa ciddi katkıda bulunan faktörlerden biri haline gelme olasılığına sahip.
Karantina, maskeler, dijital izleme
Tayvan ve Güney Kore pandemiyi büyük bir yara almadan nasıl atlattı?
Fidyecileri altyapıya saldırıyor
Suçlular şimdi de odak noktalarını büyük altyapı operatörlerine kaydırmış durumda.
M1 Macbook'ta Windows
M1 için doğru Windows'u arıyoruz!
Elektrikli motorlar için yeni teknolojiler
Elektrikli otomobiller için lityum piller hala rakipsiz mi ?
Derin Bakış Windows güncellemelerini hızlıca düzeltin
Windows 10 İçin Süper Güçler
Windows 10 için hazırlanmış belki de son dev tuning rehberi
Donanım İnceleme
CPU&GPU Rehberi
Masaüstü, mobil ve grafik işlemcilerin dev rekabet tablosu
Test: Tabletler
iPad Pro, tablet dünyasının kalanına karşı
İnternette güvenli sörf ve içerik izleme
VPN servislerden hangilerinin verdikleri sözü tam olarak yerine getirdiğini test ettik.
Korona Spam'inden Kurtulmak İçin Üç Katlı Koruma
İşin arka planından haberdar olun ve istemediğiniz mesajlardan efektif şekilde nasıl kurtulacağınızı öğrenin.
Donanımlarınız ne kadar hızlı?
Benchmark gereçlerimizle, donanımınızın stresli performans testlerinde nasıl sonuç vereceğini test edin.
Dev dizüstü rehberi
Size kapsamlı bir şekilde nasıl upgrade edeceğinizi ve gerekirse de her ebatta ve fiyatta yeni modeller önereceğiz!
Dijital Kameranızı Webcam Olarak Kullanın
Profesyonel kameranızı bilgisayarınıza bağlayın!
Hyper-V ile sanal makine kurmak
Yalıtılmış bir test ortamı oluşturmak gibi sanal makine nasıl kurulur?
MX Linux: Herkes için ve de çok kolay
MX Linux, stabilitesi, basit işletimi ve pratik yazılımsal özellikleri ile ön plana çıkıyor.
Teknik Sözlük: 5G
Ücretsiz yazılımlar
Mobil uygulamalar
İpuçları ve Püf Noktaları
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İsimsiz Kahramanlar: Charles Geschke
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