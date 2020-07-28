CHIP Temmuz Ağustos Eylül 2020

Bu ay dergideki konular ile yavaşlayan Android telefonunuzu hızlandırın, siber suçluları engellemeyi öğrenin, pratik Office ipuçları ile iş arkadaşlarınızı kıskandırın. Ayrıca 2k/4k monitör, güçlü dizüstü ve gürültü engelleyici kulaklık testi gibi onlarca ilginç konu da CHIP'in yeni sayısında. Sakın kaçırmayın!