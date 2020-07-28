CHIP Temmuz Ağustos Eylül 2020

Yılın 3. sayısında Covid19 salgını sonrasında ortaya çıkan hızlandırılmış dijitalleşme sürecinde merak edilen tüm bu konulara değinmeye çalıştık. Dijital ekonominin gelecekteki başarısını garanti altına almak için neler yapılması gerekiyor ve çalışanlar evlerinde oluşturduğu ofis ortamını nasıl daha akıllı ve pratik hale getirebilecekleri gibi konular bunlardan sadece ikisi. Bu sayımızda yer alan karşılaştırmalı testlerin ikisini de yine bu konuya ayırdık. Evden çalışanlar için en uygun dizüstü bilgisayarlar ve uygun fiyatlı monitör testlerimizin size rehber olacağına eminiz.
Son dönemde popüler isimlerin hesaplarının hacklenmesine neden olan Twitter'daki açık, güvenliğin ne kadar önemli olduğunu hepimize bir kere daha hatırlattı. Bu sefer sorun sunucu taraflı olsa da güvenlik açıklarında zayıf halkanın kullanıcılar olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani asıl iş biz kullanıcılara düşüyor. Dijital saldırılara karşı korunma yollarını ve sadece birkaç basit adım ve araç kullanarak siber suçluları engellemeyi anlattığımız makalemiz ile daha güvenli şifreler oluşturmak ve kullanmak üzere hazırladığımız makalemiz size yardımcı olacaktır. Birbirinden ilginç diğer teknoloji konularını keşfetmeyi ise size bırakıyoruz.
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