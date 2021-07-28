CHIP'in yaz sayısı bayilerde! CHIP 25 Yaşında!

Bu ay kapak konumuzu yeni hacker yöntemlerine ve korunmanız için dikkat etmeniz gereken detaylara ayırdık. Bu sayıdaki testlerimizin tümü yine pandemi döneminde popüleritesi artan cihazlara yönelik oldu. Online toplantıların vazgeçilmezi web kameraları, taşınabilir bluetooth hoparlörler ve elbette gece 12'den sonra kimseyi rahatsız etmeden müziğinizi dinleyebilmeniz için kablosuz kulaklıklar bu sayının konukları arasında. Daha fazlası için CHIP 03/2021 sayısını sakın kaçırmayın!