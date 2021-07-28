CHIP'in yaz sayısı bayilerde! CHIP 25 Yaşında!

Yeni normallerde internetin baş kötüleri hacker'lar da yöntemlerini yenilemiş durumda. Bu sayıdaki kapak konumuzu yeni hacker yöntemlerine ve korunmanız için dikkat etmeniz gereken detaylara ayırdık. Ayrıca yanınızdan ayırmadığınız mobil cihazlarınız için almanız gereken güvenlik önlemleri ile verilerinizi fidye yazılımlarına karşı korumanız için yapmanız gerekenleri anlatan makalelerimize de mutlaka göz atmanızı öneririz. İnternetin karanlık yüzü Darknet'te çalınan verilerin ne kadara satıldığını araştırdığımız konunun da ilginizi çekeceğine eminim.
Bu sayıdaki testlerimizin tümü yine pandemi döneminde popüleritesi artan cihazlara yönelik oldu. Online toplantıların vazgeçilmezi web kameraları, taşınabilir bluetooth hoparlörler ve elbette gece 12'den sonra kimseyi rahatsız etmeden müziğinizi dinleyebilmeniz için kablosuz kulaklıklar bu sayının konukları arasında. Geçen sayı başladığımız hobi elektroniğine bölümünde bu ay dedelerimizden kalma eski radyoları Raspi yardımı ile dijitale dönüştüreceğiz. Resimli PC toplama rehberi 2021 ve PC ve akıllı telefonunuzu birlikte daha verimli kullanma makalesine de mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Yaz sayımız yine uzun bir süre elinizden düşmeyecek kadar dolu.
İfade veya nefret özgürlüğü
Eleştirmenler Twitter ve benzerlerinin otoriter davranışlarının ifade özgürlüğü için giderek daha fazla tehdit oluşturduğunu söylüyor.
Yeni arabalar: Ağ bağlantılı ve elektrikli
Porsche Taycan ve BMW 530e'yi mercek altına aldık
Hükümetler ve firmalar verilerinizi istiyor!
Avrupa'da e-gizlilik kanunlarının gevşetilmesi ve hükümetlerin kullanıcıları Truva atları ile izlemeye çalışması gündemde
Darknet'te ne kadar para ediyorsunuz?
Resimli, resimsiz kimlik, kredi kartı verileri ve tıbbi kayıtlar: Peki satılan verilerin fiyatı nasıl belirleniyor?
Dünyanın en önemli endüstrisi
TSMC, eski sektör lideri Intel'i artık geride bıraktı
Gürültülü azınlık çoğunluğu bastırıyor
Küçük ama sesi çok çıkan grupların sessiz çoğunluk üzerindeki etkisi ne kadar güçlü?
Büyük Verinin kötü bir kelime olmadığı mekan
Corona salgını birçok ülkenin dijitalleşmede ne kadar zayıf olduğunu gösterdi
Derin Bakış: Crypto Art ve NFT
Daha çok tamir et, daha az çöp çıkar
AB, elektrikli cihazların onarılabilirliği konusunda yeni düzenlemeler getirerek bu tehlike ile mücadele etmek istiyor
Ev ofisiniz için güçlü bir oyun bilgisayarı
Havalı bir tasarım ve ince detaylar, ancak biraz gürültücü: Acer Predator Orion 3000
Derin Bakış: LFP Bataryalar
Bir resim 100'den fazla cümle kuruyor!
Yapay zeka, basit portre fotoğraflarına bakarak fotoğrafı çekilen kişinin politik yönelimini ayırt edebiliyor
Doğum günün kutlu olsun VLC Media Player!
Program artık 20 yaşında. Fakat kullanımının sonuna gelindiğine dair bir işaret yok!
Donanım İnceleme / Chip CPU&GPU Rehberi
Kapak Konusu: Hacker 1x1
Hackerlar gittikçe daha ciddi bir tehdit oluşturuyor. Fakat her hackerın da kötü niyetli olduğunu söyleyemeyiz
Bilgisayar ve akıllı telefonunuzu daha verimli kullanın
Tekrarlanan görevleri, hantal çözümleri ve diğer zaman alıcı işlemleri kolayca halletmenin yolları
Popüler uygulamalar: 2021 için taze fikirler
Yayın akışı, Sosyal Medya ve Korona – bu uygulamalar şu anda çok fazla popüler
Akıllı Telefonunuz İçin Güvenlik Önerileri
Kendinizi zararlı yazılımlar, takipçiler ve diğer saldırılardan nasıl koruyacağınızı gösteriyoruz
TEST: Video konferanslar sırasında iyi bir etki bırakın
Her zaman iyi bir görüntü sergilemenizi sağlamak için en iyi webcam'leri test ettik
Windows Masaüstüne Rakipler
Windows 10 şu anda bir patlama yaşıyor fakat herkesin ilk tercihi değil!
PC Toplama Rehberi 2021
Bu resimli rehberle, seçilen PC bileşenlerini kullanarak uygun fiyatlı ve efektif bir PC toplayabilirsiniz
TEST: Her durum için güçlü ses
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Uzun bir pil ömrü ve yüksek ses kalitesi ile 30 true wireless kulaklık testte
Teknik Sözlük: Android Güncellemeleri
Birden fazla bilgisayarla sorunsuzca çalışın
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RasPi: akıllı müzik çözümü
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Oturma odasındaki casus
Akıllı televizyonların internete ne gönderdiği belirsiz. Size gizliliğinizi en iyi şekilde nasıl temin edeceğinizi göstereceğiz
TEST: Parolalarınız İçin optimum koruma
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Fidye yazılımlarına karşı etkili koruma
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Ücretsiz yazılımlar
Mobil uygulamalar / Freeware
İpuçları ve Püf Noktaları
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İsimsiz Kahramanlar: Jerry Sanders
Intel'in baş belası
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