10'uncu Nesil Yeni Excalibur Laptop Serisi Ön Siparişe Çıktı!

Oyun ve performans dünyasını sarsacak yeni modellerle piyasa çıkmaya hazırlanan Casper Excalibur, yeni seri ürünlerinin özelliklerini ve lansmana özel kampanyası ile ön siparişe açtığını duyurdu.

10. Nesil Yeni Excalibur Laptop'lar Ön Siparişte!

En son teknolojik donanımları kullanıcılarla buluşturmaya devam eden Türkiye'nin güçlü markası Casper, oyun dünyasını sarsacak Excalibur G780 ve G900 modelleriyle ile Mayıs ayında oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor. En yüksek performansa ve hıza sahip olmak isteyen oyun tutkunları ve tasarımcılar için özel olarak tasarlanan yeni Excalibur laptop serisi bugün itibariyle ön siparişe açıldı.

Yeni modellerin özellikleri açıklanan Excalibur serisi ürünleri, ön sipariş boyunca ilk 1500 kişiye gaming çanta, mouse, kulaklık gibi bilgisayar aksesuarları hediye edecek.

Yeni güç ile oyunun kuralları yeniden yazılıyor:

Ekran teknolojilerinde en güçlü özelliklerinden bir olan 240Hz şimdi Excalibur G900'de. 4.7mm ince çerçevesi, 15.6" 330 NIT Full HD ekranı, Intel 10. Nesil Core işlemcisi ile oyun dünyasının kurallarını yeniden yazacak olan Excalibur G900, oyunculara ve profesyonellere maksimum performans ve deneyim sunuyor.  Metal tasarımı, NVM SSD, NVIDIA GeFORCE ekran kartları ve 65.026 renk seçenekli RGB klavyesiyle kullanıcılara yüzlerce konfigürason imkanı sunuyor.

Performansta sınırlara veda ediliyor:

Ailenin en geniş ekranlı üyesi olan Excalibur G780, oyuncular, tasarımcılar ve mimarlar gibi sınırsız performans arayanlar için tasarlandı. 17" 300 NIT ve 144Hz ekranı, Intel 10. Nesil Core işlemcisi, RGB Klavyesi, 8mm'lik ince çerçevesi, en güncel NVIDIA RTX ekran kartları ile kullanıcılara yüksek ekran deneyimi ve performans sunuyor.  Farklı kullanım alanlarına ve ihtiyaçlara göre zengin konfigüsaryon seçenekleri bulunan yeni ürün Excalibur G780, oyun ve performans dünyasında benzersiz deneyim vadediyor.

Oyun ve performans dünyasına yepyeni bir soluk getirecek olan yeni Excalibur Laptop Serisi, yeni konfigürasyon seçenekleri, lansmana özel fiyat ve kampanyaları ile tüm oyun sever ve profesyonellere sınırsız deneyimler kazandıracak. Ön sipariş için ve lansmana özel hediye kampanyalarından yararlanmak için https://www.casper.com.tr/excalibur-performans-bilgisayari sayfasını ziyaret ediniz.

Excalibur G900 Teknik Özellikleri:

Oynat Excalibur G900 Özellikleri Excalibur G900 ön siparişe çıktı! İşte Excalibur G900 özellikleri.

İşlemci: 10. Nesil Intel Core i7, 6 çekirdek

Grafik: NVDIA GeForce RTX

Ekran: 15,6" FHD IPS, 240 Hz ve 244 Hz, 4 ms, 300 Nit, 178 derece geniş açı

Klavye: 3 farklı bölgeye ayrılmış RGB Klavye

Bellek: MAX 2933 MHz

Kamera: 1 MP HD, 720P kamera

Ölçü: 361 x 246 x 21.4 mm & 24.4 mm

Ağırlık: 2.1 kg – 2.4 kg

Hoparlör: Dolby Digital Ses Sistemi / 2x2W Stereo Hoparlör

Excalibur G780 Teknik Özellikleri:

Oynat Excalibur G780 Özellikleri Excalibur G780 ön siparişe çıktı! İşte Excalibur G780 özellikleri.

İşlemci: 10. Nesil Intel Core i5, i7 / 4 - 6 çekirdek

Grafik: NVDIA GeForce RTX - GTX

Ekran: 16.6" FHD IPS, 144 Hz, 3 ms, 300 Nit, 178 derece geniş açı

Klavye: 3 farklı bölgeye ayrılmış RGB Klavye

Bellek: MAX 2933 MHz

Kamera: 1 MP HD, 720P kamera

Ölçü: 385 x 261 x 25,95 mm

Ağırlık: 2.5 kg

Hoparlör: Dolby Digital Ses Sistemi / 2x2W Stereo Hoparlör

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