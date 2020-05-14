Sony PlayStation 5 Oyunları İçin PlayStation Studios'u Duyurdu

Sony, PlayStation 5 oyunları için yeni PlayStation Studios'u duyurdu ve bir tanıtım videosu yayınladı. İşte yeni PlayStation Studios.

  • Ercan Uğurlu
Sony, PlayStation Studios'u Duyurdu

Yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 son sürat yaklaşırken, Sony verdiği yeni haberlerle de heyecanı arttırmayı ve sürekli kendinden bahsettirmeyi başarıyor. Hatırlarsanız kısa bir süre önce PlayStation için ortaya çıkan ilginç patent örnekleriyle adından söz ettiren Sony, bu kez de yeni stüdyosunu açıkladı.

Sony, oyunlarını yeni bir çatı altında topluyor, adı ise PlayStation Studios.

Bilindiği gibi Japon şirket, son yıllarda PlayStation 4 oyunları için çok sayıda oyun şirketi satın aldı. Zaten halihazırda çok sayıda geliştirme ekibiyle beraber çalışan Sony, yeni satın aldığı şirketlerle de beraber oldukça büyümüş olacak ki, kafaları daha fazla karıştırmamak adına hepsini tek bir çatı altında toplamaya karar vermiş. Artık PlayStation oyunlarında tek bir isim göreceğiz, o da PlayStation Studios.

Oynat Sony, PlayStation Studios'u duyurdu Sony, PlayStation 5 oyunları için yeni PlayStation Studios'u duyurdu ve bir tanıtım videosu yayınladı. İşte yeni PlayStation Studios!

PlayStation Studios, PlayStation 5 ile beraber hayata geçecek ve PlayStation 5'e çıkacak tüm oyunları elbette kapsayacak. Ancak kapsam dışı kalacak 2 oyun var, onlar da PlayStation 4'e de çıkacak olan oyunlar olan The Last of Us 2 ile Ghost of Tsushima.

PlayStation Studios için hemen yukarıda izleyebileceğiniz videoyu da yayınlayan Sony, video içeriğinde de bol bol özel oyun karakterlerini kullanmış. Videoda Uncharted'tan Nathan Drake'i, Horizon Zero Dawn'dan Aloy'u, Ratchet ve Clank'i, God of War'dan Kratos'u, LittleBigPlanet'ten Sackboy'u ve The Last of Us'tan Ellie'yi görebiliyoruz. Ancak nedense Bloodborne, Spider-Man ve Days Gone videoda yok.

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