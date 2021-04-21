10 yıldır Sesi Çıkmayan Linux Dağıtımı Slackware, 15.0 Sürümü ile Dönüyor

En eski Linux dağıtımlarından biri olan Slackware, 14. 0 sürümünden yaklaşık on yıl sonra, 15.0 beta sürümü ile tekrar sahneye çıkıyor.