10 yıldır Sesi Çıkmayan Linux Dağıtımı Slackware, 15.0 Sürümü ile Dönüyor

Patrick Volkerding tarafından geliştirilen Linux dağıtımı Slackware, ilk kez sahneye neredeyse otuz yıl önce, 1993'te çıktı. Şu anda, dağıtımı hala aktif olarak sürdürülen en eski iki Linux dağıtımından biri konumunda bulunuyor (diğeri Debian). Ancak her ne kadar perde arkasında geliştirilmesi sürmüş olsa da, çok uzun zamandır yeni bir dağıtımla ortaya çıkmıyordu. Ama şimdi, Slackware 15.0'ın ayak sesleri gelmeye başladı; Slackware 15. 0 Beta yayınlandı.
Ubuntu ve Fedora gibi çoğu modern Linux dağıtımı altı ayda bir güncelleniyor, ancak Slackware, "hazır olduğunda yayınlanma" felsefesini izliyor. Bu da en son 2016'da, bir ara sürüm olan Slackware 14. 2 ile gerçekleşmişti. Slackware 14.0'ın sunulmasının üzerinden ise neredeyse 10 yıl geçmiş durumda.
Deneyimli Linux kullanıcıları için tasarlanan Slackware'in cazibesi, Unix'e en fazla benzeyen Linux dağıtımı olması. Volkerding sürüm notlarında "32-bit mariadb ile yaşanan sorunlar için hala bir çözüm olmamasına rağmen bu sürümü bir beta olarak yayınlayacağım" diyor.
Değişiklik günlüğüne göre, Slackware 15. 0 Beta GCC 10.3 derleyicisi ile oluşturulmuş ve beraberinde Linux 5. 10. 29 Uzun Süreli Destek (LTS) çekirdeği ile geliyor.
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