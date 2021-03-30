Linux Cephesinde "Stallman Savaşı" Çıktı; Red Hat Desteğini Çekiyor!

Özgür Yazılım Vakfı'nın (FSF) kurucusu ve eski başkanı Richard M Stallman'ın vakfa yeniden katılmasına karşı yapılan itirazlara sessiz kalmayan Linux devi Red Hat, vakfa yapacağı bağışlardan vaz geçtiğini açıkladı. Stallman geçen hafta sonu FSF'nin Yönetim Kurulu'na geri döndüğünü duyurmuştu. Topluluk bu haberden hiç memnun olmadı ve Red Hat de itirazını açıkça dile getirdi.
Firma yetkililerinden Chris Wright attığı bir tweet'te, "FSF'nin RMS'yi tekrar geri alması kararına gerçekten öfkeliyim. Çeşitliliğin ve kapsayıcılık bilincinin arttığı bir dönemde, bu geriye doğru bir adımdır." dedi.
İtirazların nedeni olarak Richard Stallman'ın 2019'daki istifasını hazırlayan şartlar gösteriliyor. Red Hat dışında Mozilla, SUSE, Open.UK ve Electronic Frontier Foundation gibi kurumlar da karardan rahatsız olduklarını dile getirdi.
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