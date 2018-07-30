10nm Intel İşlemciler İçin Tarih Belli Oldu
Intel'in üretmekte zorlandığı ve 2019'a ertelediği 10nm işlemciler için artık hiç olmadığı kadar belirgin bir tarih var!
Intel, uzun zamandır beklediğimiz 10 nanometrelik işlemcileri için sonunda "kesin" bir tarih verdi: 2019 tatil sezonu.
Firma 14nm'lik işlemcilerinde herhangi bir sorun yaşamasa da, etkili bir 10nm işlemci geliştirmekte zorlanıyor. Bu işlemcilerin toplu üretimi aslında 2015 için planlanıyordu. Bu tarih ise Nisan ayında 2019 olarak düzenlenmişti. En son duyuru ise şimdiye kadarki en spesifik açıklama oldu. Açıklamaya göre PC'lere yönelik 10nm işlemciler, 2019'un tatil sezonunda, yani Kasım-Aralık 2019 civarında gelecek.
Piyasada 10nm'lik bir Intel Var
Intel'in piyasada tek başına dolaşan 10nm'lik bir işlemcisi bulunuyor. Bu alt seviye i3 işlemci, kısıtlı sayıda üretiliyor ve entegre GPU içermiyor. Bunun nedeni, Intel'in yongayı üretebilmek için GPU'yu devre dışı bırakmak zorunda kalmış olması. i3-8121U model adına sahip işlemci, tek bir Lenovo bilgisayarda kullanılıyor.
Intle bu sene Whiskey Lake ve Amber Lake kod adları altında işlemciler piyasaya sürerek 14nm yelpazesini genişletecek.
Farklı üreticilerin üretim teknolojilerini nanometre olarak karşılaştırmak doğru bir yaklaşım değil. Örneğin Intel'in 14nm'si, GlobalFoundries'in 14nm'sinden çok daha yoğun. Yine de Intel'in TSMC, GlobalFoundries gibi rakipleri, yakında Intel'in transistor yoğunluğunu aşacaklar gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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