10nm Intel İşlemciler İçin Tarih Belli Oldu

Intel'in üretmekte zorlandığı ve 2019'a ertelediği 10nm işlemciler için artık hiç olmadığı kadar belirgin bir tarih var!

10nm Intel İşlemciler İçin Tarih Belli Oldu
Intel'in 10nm işlemcisini kullanan tek bilgisayar; Lenovo IdeaPad 330

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10nm Intel İşlemciler İçin Tarih Belli Oldu

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