#10YearChallenge'a Samsung da Katıldı

Samsung, katlanabilen telefonu hakkında yeni bir ipucunu, şu sıralar interneti çalkalayan #10YearChallenge ile verdi!

#10YearChallenge'a Samsung da Katıldı

Samsung, "on sene öncesinden fotoğraf paylaşma" furyasından geri kalmadı ve firmanın Hollanda ayağı, katlanabilen telefonuyla modaya uydu.

Galaxy S'in #10YearChallenge furyasıyla aynı anda, bu sene onuncu yılına girmesi tamamen bir tesadüf. Firmanın katlanabilen telefonlarla ilgilendiğinden ise hiç şüphe yok. Paylaşılan kare, kalın çerçeveli dikdörtgen cihazlardan, tablet ve telefon arasında geçiş yapabildiğiniz cihazlara, ulaştığımız noktayı gösteriyor. Daha doğrusu ulaşmak üzere olduğumuz.

Paylaşım, Galaxy Fold'un (cihazın bu isimle gelmesi bekleniyor) gerçek tasarımı hakkında ciddi bir ipucu vermiyor. 20 Şubat'taki Galaxy S10 tanıtımında katlanan Samsung hakkında yeni şeyler öğrenme şansımız olabilir.

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