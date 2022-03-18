12. Nesil i9 İşlemciye Sahip İlk Laptop Oyun Bilgisayarı Türkiye'de!

Dünyanın mobil platformlardaki en yüksek performansı sunan işlemcisine ve ekran kartına sahip laptopu Casper Excalibur G911, unvanını koruyan yeni özellikleriyle satışa çıktı. Intel ve NVIDIA'nın hem en yeni hem de en üst seviye işlemci ve ekran kartı modellerine sahip olan Excalibur G911, Türkiye'de 12. Nesil Intel i9 işlemciyi ve NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ekran kartını lanse eden ilk laptop oyun bilgisayarı olma özelliğini taşıyor.